Plusieurs routes du centre-ville en travaux pendant trois jours

Les automobilistes devront faire avec. En effet, le Service des parcs et jardins et de la propreté (SPJP) a annoncé que deux voies de l'avenue Prince Hinoi, du boulevard Pomare, mais également du Cour de l'Union sacrée seront fermées, de 20 heures à 2 heures du matin, à partir du lundi 20 jusqu'au jeudi 23 novembre.



Cette fermeture permettra d'effectuer l'entretien des gazons et des plantations existantes. Dans un communiqué, la présidence appelle à la plus grande prudence et à respecter scrupuleusement les consignes de sécurité aux abords du chantier.