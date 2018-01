Plusieurs chantiers prévus en 2018 à Apataki

APATAKI, le 12 janvier 2018 - Le président Edouard Fritch continue ses visites dans l'archipel des Tuamotu. Après l'atoll de Kaukura, la délégation s'est retrouvée à Apataki, jeudi. L'occasion de faire le point sur les chantiers qui seront menés cette année.



Après Kaukura, la délégation gouvernementale s'est rendue jeudi matin à Apataki.



La journée a démarré par une rencontre avec les habitants de cet atoll. Durant cet échange, le ministre de l’Équipement, Luc Faatau en a profité pour parler des projets qui seront réalisés en 2018, " avec notamment le bétonnage des portions de routes restant à réaliser, la future marina et le projet d’un aérodrome adapté aux ATR 42. De longs échanges ont eu lieu entre la délégation gouvernementale et la population sur les infrastructures les plus utiles à l’atoll ", indique un communiqué de la Présidence.



Ensuite, la délégation a effectué plusieurs visites de terrain, " pour visualiser les sites d’utilité publique pour la jeunesse, pour les transports maritimes et routiers, ou encore pour le traitement des déchets. "