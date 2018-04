Plusieurs centaines de militants du Tavini ont marché contre la corruption

PAPEETE, le 14 avril - Plusieurs centaines de personnes se sont réunies ce samedi à Faa’a pour entamer une marche contre la corruption. Mené par Oscar Temaru, le cortège s’est dirigé vers la stèle de Pouvana’a a Oopa. Le leader du Tavini Huiraatira a de nouveau dénoncé ses adversaires condamnés par la justice.



A l’initiative d’Oscar Temaru, leader du Tavini Huiraatira, plusieurs centaines de militants du parti ont entamé ce samedi matin une « marche contre la corruption. » Le cortège a quitté Faa’a en début de matinée pour rejoindre la stèle de Pouvana’a a Oopa. Lors de son arrivée, Oscar Temaru a tenu à rappeler qu’aucun membre de son parti n’avait jamais subi de condamnation judiciaire : « nous ne voulons plus de la corruption dans notre pays et cela est l’objet de cette marche. J’ai entendu certains propos et je voudrais dire : Tina Cross n’a pas détourné de fonds publics ! Richard Tuheiava n’a pas détourné de fonds publics. J’ai moi-même été cinq fois aux affaires du pays et je n’ai pas détourné de fonds publics ! (…) Nous allons sur la stèle de Poovana qui a été en prison, non pas car il avait détourné des fonds, mais parce qu’il aimait son pays et son peuple. »