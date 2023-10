Plus triste la vie: la série culte endeuillée à l'aube de sa renaissance

Paris, France | AFP | vendredi 20/10/2023 - En pleine renaissance, "Plus belle la vie" est rattrapée par une mort tragique: après la confirmation du décès de l'acteur Marwan Berreni, la série culte doit gérer la perte d'une de ses vedettes, à quelques mois de son retour à la télé.



Même si l'issue ne faisait guère de doutes, la procureure de Villefranche-sur-Saône a confirmé jeudi soir que le corps retrouvé pendu le 12 octobre dans le Beaujolais était bien celui du comédien de 34 ans, disparu deux mois plus tôt.



"C'était un soleil, un type adorable, souriant. On pense à sa famille, à ses proches", a déclaré vendredi à l'AFP Stéphanie Brémond, directrice générale adjointe chargée des feuilletons de la société de production Newen France.



Marwan Berreni n'avait plus donné signe de vie après un accident de la route dans lequel il était possiblement impliqué.



Dans la soirée du 3 août, à Mâcon, une femme de 37 ans avait été percutée par un 4x4 correspondant à celui de l'acteur, installé dans la région. Elle avait été grièvement blessée, et le conducteur avait pris la fuite.



Retour sur TF1



Après son arrêt sur France 3 en novembre 2022, au bout de 18 ans d'existence, "Plus belle la vie" avait déjà tragiquement perdu en mai un autre de ses comédiens emblématiques, Michel Cordes. Il s'était vraisemblablement suicidé avec son arme de poing à son domicile près de Montpellier.



Mais son personnage, le patron de bar Roland Marci, était mort dans les derniers épisodes diffusés par France 3. A l'inverse, celui joué depuis 2009 par Marwan Berreni, l'avocat Abdel Fedala, devait être à l'affiche de la nouvelle mouture de la série.



Le plus long feuilleton jamais produit en France fera son retour début 2024, sur une autre chaîne, TF1 (propriétaire de Newen), mais sous le même titre, selon la société de production.



"Ce sera à une très belle case horaire, à la fois sur TF1 et sur notre plateforme de streaming gratuite", lancée au même moment, avait déclaré le 11 octobre le patron du groupe TF1, Rodolphe Belmer, lors d'une conférence de presse à Marseille, où la série est tournée depuis son origine.



D'ici là, les scénaristes devront déterminer comment intégrer dans l'histoire la mort d'un des acteurs vedettes.



"Quand on a commencé à travailler sur les premiers épisodes, on savait qu'il avait disparu et qu'on ne mettrait donc pas son personnage au devant des premières histoires", a expliqué Stéphanie Brémond à l'AFP.



C'est pourquoi "dans les premiers épisodes, on ne va pas particulièrement y faire allusion".



"Ce à quoi on est en train de réfléchir, c'est comment on va en parler, d'une manière ou d'une autre, à un moment. Mais c'est encore très tôt", a-t-elle poursuivi.



- Reprise des tournages -

Les tournages reprendront lundi. Avant cela, des prises devaient se dérouler dès vendredi en guise de "répétition générale", selon Stéphanie Brémond, qui n'exclut pas que certaines soient finalement conservées.



Jeudi, l'actrice Léa François, qui joue Barbara, la compagne d'Abdel Fedala, a salué la mémoire de Marwan Berreni.



"On s'connaissait depuis nos 15 ans... dans la même classe au cours Florent (...) Je n'sais pas ce que sera Barbara sans Abdel... Il faudra qu'elle soit forte", a-t-elle écrit sur Instagram.



Avant même son identification formelle, plusieurs acteurs du feuilleton avaient rendu hommage à leur ami sur les réseaux sociaux.



"Face à la terrible épreuve que vivent les parents de Marwan Berreni, nous appelons à ce que leur douleur soit respectée et l'intimité de leur famille préservée", avait pour sa part déclaré Rachel-Flore Pardo, leur avocate.



"Plus belle la vie" est devenue un phénomène dans les années 2000 en s'emparant de thèmes sociétaux jusque-là rarement abordés dans la fiction française (mariage gay, GPA, etc.).



Au temps de sa splendeur, elle a pu attirer jusqu'à six millions de spectateurs par soir, avant de voir ses audiences décliner.

