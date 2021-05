Plus que deux cas Covid en hospitalisation

Tahiti, le 4 mai 2021 - Le bilan épidémiologique diffusé mercredi par la plateforme Covid ne fait plus état que de deux cas Covid en cours d'hospitalisation, tous deux sous observation en service de réanimation. Avec quatre nouveaux cas identifiés en 24 heures, on dénombre à ce jour 24 cas actifs, c'est-à-dire potentiellement contagieux et placés à l'isolement. Sur le front vaccinal, pour l'instant 28 296 personnes ont bénéficié d'une vaccination complète, avec dose de rappel.