Plus loin, plus haut avec le show Freya

TAHITI, le 11 juin 2021 - Tahiti Pole Art et Toa Mataroa promettent un moment inoubliable pour ceux qui auront la chance de voir le spectacle Freya. D’abord, la trentaine d’artistes sélectionnée répète depuis deux ans dans des conditions professionnelles, ensuite, de nombreux spécialistes sont intervenus dans leur domaine pour créer un univers à part entière : paysagiste, circassien, mapping, décor….



“ C’est la première fois qu’un spectacle de cette ampleur est monté dans un cadre professionnel au grand théâtre ”, assure Vaiana Mahinui fondatrice de l’école Tahiti Pole Art. “ Nous avons depuis longtemps le Heiva, magnifique et merveilleux, mais rien dans les arts visuels dansés et aériens. Avec Freya, on sera les premiers .”



Le “on” fait référence à toute l’équipe impliquée dans le projet, à savoir : Toanui Mahinui, professeur de ‘ori Tahiti au Conservatoire artistique de Polynésie française et directeur artistique au même titre que Vaiana Mahinui, mais aussi les artistes de l’école Tahiti Pole Art, de l’école Toa Mataroa, les professionnels comme Sébastien Stella. Co-fondateur de l’espace cirque de Moorea, il est un ancien du Cirque du Soleil. Le “on” intègre également le paysagiste Pierre-Henri Caussarieux ou bien encore le styliste parisien Guillaume Boulez qui a participé à la réalisation des costumes.



Les trente artistes sélectionnés (attention il ne s’agit pas du gala de Tahiti Pole Art !) répètent depuis deux ans pour raconter une histoire originale et transporter le public dans un univers celtique, mystique et féérique. “ L’inspiration vient des vikings, les sonorités sont celtiques ”, décrit Vaiana Mahinui qui raconte : “ Freya est la déesse de la lune qui descend dans un village des contrées du nord. Elle tombe sur un humain, Jason ”. Les deux personnages principaux, interprétés par Tevai Ura, professeur de stretching et de cerceau et Jason Mou, premier garçon à avoir pris des cours de pole qu’il pratique maintenant depuis cinq ans, vont se découvrir l’un et l’autre. Une idylle va naître, suivie de doute et de trahison. “ Je voulais mettre à l’honneur une palette d’émotions .”



Freya mêle des arts acrobatiques et aériens (dont une toute nouvelle pratique, le harnais aérien). Il y aura des mouvements de danse, de contorsion, de figures ariennes, de pole dance sur fond de projections visuelles en 3D. Le clou du spectacle restera apparemment dans les mémoires. Il a été conçu par le paysagiste spécialement pour l’occasion. “J’ai rêvé tout ce spectacle, nous l’avons fait ”. Freya, ou quand la réalité dépasse la fiction.