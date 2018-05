Plus de femmes dans le prochain gouvernement polynésien

PAPEETE, 9 mai 2018 - Edouard Fritch annonce sa volonté de " renforcer la présence féminine " au sein du gouvernement. Le nouvel exécutif polynésien sera présenté le 23 mai prochain et pourrait compter plusieurs personnalités de l’actuelle équipe.



Edouard Fritch l’a confirmé lundi soir sur le plateau du journal télévisé de TNTV. Le gouvernement de la Polynésie française sera présenté le 23 mai prochain et devrait compter 11 ministres, contre neuf dans l’actuelle formation, " puisqu’il faudra, en fonction des axes définis par notre programme et du plan de charge des mois à venir, que je le renforce " a-t-il souligné. Il a également annoncé qu’il songe à " renforcer la présence féminine au sein de ce gouvernement. J’espère arriver à la parité ".



Pour l’instant, avec Nicole Bouteau et Tea Frogier, l’exécutif polynésien ne compte plus que deux représentantes de la gente féminine. Interrogé mercredi à l’issue de la conférence de presse du Conseil des ministres, le porte-parole du gouvernement n’a pas souhaité faire de commentaire à ce sujet. La nomination du gouvernement est une prérogative du président. " Atteindra-t-il la parité absolue ? En réalité, je n’en sais rien. Il est le seul à savoir aujourd’hui comment il va composer son gouvernement et qui en fera partie. (…) Oui, il fera en sorte qu’il y ait plus que deux femmes au sein de son gouvernement ", a simplement tergiversé Jean-Christophe Bouissou.



Edouard Fritch a aussi laissé entendre lundi soir qu’il pensait reconduire une partie de l’équipe actuelle. Il a qualifié de " bonne " la formation qui compose l’actuel exécutif : " La population nous a fait confiance sur la base du bilan réalisé par l’équipe actuelle. L’équipe est bonne. Il faudra la compléter ". Il semblerait ainsi que le prochain gouvernement accueille, en plus d'une grande partie de l'équipe actuelle, deux ou trois femmes supplémentaires, vraisemblablement avec la charge des portefeuilles de la jeunesse et des sports, de l’éducation, et de la famille.



En attendant, l’assemblée issue des dernières élections territoriales doit se réunir jeudi 17 mai en séance plénière. Il s’agira pour les élus de la mandature 2018-2023 de procéder à l’élection du bureau de l’assemblée et constituer les 10 commissions intérieures de l’institution.



" Nous avons une réunion, la semaine prochaine avec les élus du groupe Tapura Huiraatira ", a annoncé Jean-Christophe Bouissou mercredi. " Nous allons aborder les questions liées à la composition des commissions de l’assemblée. (…) Le président souhaite que tous les groupes constitués, qui souhaitent travailler en bonne intelligence avec le gouvernement, puissent bénéficier d’au moins une commission (…). Nous verrons également les questions de composition de ces commissions afin que l’on aille très vite sur les travaux de l’assemblée ".



Mardi prochain, à l’ordre du jour de cette réunion également, la composition du bureau de l’assemblée pour les cinq prochaines années, et bien sûr la désignation de la personne qui prendra la présidence de la 3e institution du Pays et ses vice-présidents. Le tout sera soumis à l’approbation des élus en séance plénière jeudi prochain. Avec 38 élus sur 57, le groupe du Tapura Huiraatira donnera le diapason.



Vendredi 18, les représentants sont convoqués pour procéder à l’élection du prochain président de la Polynésie française. Avec 66 725 voix et le soutien d’un électeur sur deux, le parti politique d’Edouard Fritch réalise le 6 mai 2018 un score jamais vu dans l’histoire de la collectivité.