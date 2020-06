Plus de 800 millions investis pour le futur centre de mareyage

Tahiti, le 6 juin 2020 - Le Président Edouard Fritch a visité, vendredi le site du futur centre de mareyage d’Ocean Products, situé dans la zone de Fare Ute, à Papeete. Plus de 800 millions Fcfp sont investis pour permettre à ce nouveau centre de répondre aux normes d’hygiène exigées par les marchés d’export que sont les Etats-Unis, l’Europe et le Japon.



La société Ocean Products, dirigée par Georges et Christine Moarii, a investi plus de 800 millions Fcfp, pour ce nouveau centre très moderne. L’espace total sera d’une superficie de 800 m2 avec un restaurant à l’étage mettant en valeur les produits de la pêche.

Pour soutenir ce projet, le gouvernement va réaliser des infrastructures portuaires adaptées qui vont bénéficier à l’ensemble des armateurs à qui la société Ocean Products achète du poisson. Des places de parkings sont également prévues.

Par ailleurs, afin d'aider les entreprises situées dans l’enceinte du Port qui subissent la crise, le conseil d’administration du Port autonome de Papeete vient de prendre toute une série de mesures d’exonérations de loyers et de redevances, ainsi que des baisses de tarifs. La direction du Port autonome détaillera, la semaine prochaine, l’ensemble de ces mesures.