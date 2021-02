Plus de 80 enfants au dépistage du RAA à Hao

"Dépister pour prévenir au plus tôt"



Pourquoi dépister essentiellement les jeunes ?

Sachant que la maladie se déclare le plus souvent chez les enfants de 5 à 14 ans et qu'elle est plutôt rare au-delà de 30 ans, les autorités ont décidé de mettre en place un programme de dépistage scolaire afin de prévenir au plus tôt d’éventuelles complications cardiaques.



Quel est le traitement en cas de maladie ?

Le traitement antibiotique par Benzathine Benzylpénicilline permet d'éviter une nouvelle infection par le streptocoque, il empêche la rechute. Ce traitement est administré par voie intramusculaire toutes les 3 ou 4 semaines selon le degré d'atteinte, le traitement doit être poursuivi pendant au moins 5 à 10 ans. Il est accompagné d’un suivi de médecine général, de cardiologie et de soins dentaires réguliers. En effet, les infections dentaires peuvent entraîner des complications pour les enfants qui ont une atteinte cardiaque.



Quel est l'autre raison de votre mission ?

Le programme de dépistage scolaire polynésien prévoit la formation de médecins et d’infirmiers de la Direction de la santé afin qu’à terme l’ensemble des enfants de Polynésie bénéficie d’un dépistage à l’âge de 10-11 ans. Une première mission s’est tenue en 2019. Elle avait permis d’initier la formation d’un des infirmiers du centre médical. L’année 2020 n’a pas permis l’organisation de ce dépistage, c’est la raison pour laquelle il était nécessaire cette année de dépister les élèves de 6e et de 5e.



Quel est le message de prévention ?

1. La meilleure façon de prévenir le rhumatisme articulaire aigu est d’aller consulter un médecin pour traiter efficacement les infections de la gorge (angines ou pharyngite) et de la peau qui peuvent être dues au SGA. La gale est aussi un facteur de risque car elle est souvent associée à des infections streptococciques.

2. Si des douleurs articulaires sont ressenties, il faut consulter rapidement un médecin.