Plus de 8 000 personnes hospitalisées

Paris - AFP - Mercredi 4 août 2021 - Le nombre de malades du Covid hospitalisés continue de grossir. Plus de 8.000 patients ont été enregistrés dont près de 1.400 dans les services de réanimation, selon les données publiées mercredi par Santé publique France.



Dans le détail, les hôpitaux français accueillent désormais 8.134 patients Covid, dont 772 hospitalisés ces dernières 24 heures. Le nombre de patients Covid a plus que triplé en une semaine: les hôpitaux en comptaient 2.511 mercredi dernier. Dans les services de réanimation, où sont soignés les malades les plus gravement atteints, la pression augmente aussi avec 1.371 patients enregistrés, dont 157 en 24 heures. Ils étaient moins de mille (992) une semaine auparavant. Le nombre de décès quotidiens dans les hôpitaux repart également à la hausse avec 53 morts en un jour portant le bilan total à 112.081 morts en France depuis le début de l'épidémie.