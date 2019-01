Plus de 60 000 passagers internationaux supplémentaire en 2018

Au classement des compagnies aériennes qui ramènent le plus de passagers, Air Tahiti Nui (58,2%) reste leader devant Air France (11,7%) et Air New Zealand (9,1%). "Sur l'ensemble de l'année, les nouveaux entrants se taillent une part respectable du gâteau sans toutefois bouleverser l'ordre établi."



Toutefois selon l'ADT, "les deux derniers mois de l'année 2018 peuvent être considérés comme précurseurs de ce que devrait être 2019 en matière de répartition de parts de marché à l'international puisque les forces en présence sont désormais stabilisées. Sur cette période on constate que les parts des majors s'équilibrent et qu'Air Tahiti Nui reste en position de force compte tenu du nombre et de la variété de lignes qu'elle opère (…) 2019 devrait en principe confirmer les tendances observées en novembre et décembre en l'appliquant sur l'ensemble de l'année entraînant croissance du trafic.



Au niveau du trafic domestique ADT note un rythme moins soutenu. "Le taux de croissance du trafic intérieur est inférieur de moitié à celui du trafic international. Il est probable que les comportements des passagers French Bee soient sensiblement différents des visiteurs que la Polynésie avaient l'habitude d'accueillir." Mais selon l'organisme l'impact de United Airlines devrait corriger cette tendance en 2019, en indiquant notamment que la clientèle américaine devrait être classiquement plus portée vers les îles en général et Bora Bora en particulier.