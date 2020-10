"Plus de 500 kilos de cocaïne" saisis en Guyane

Cayenne, France | AFP | samedi 03/10/2020 - Plus de 500 kilos de cocaïne" ont été saisis jeudi soir en Guyane, au port de Degrad-des-Cannes de Rémire-Montjoly (15 km de Cayenne), a annoncé samedi Renaud Gaudeul, procureur de la République de Fort de France.



"Nous aurons le poids exact lundi (...) on peut estimer que le poids affichera plus de 500 kilos", a déclaré M. Gaudeul à l'AFP, confirmant une information du quotidien en ligne France-Guyane.



"Gros coup de la Gendarmerie de Guyane et de l'OFAST (l'office anti-stupéfiant) sur une affaire de trafic de stupéfiants, plus d'une 1/2 tonne de cocaïne saisie", a indiqué la préfecture de Guyane sur sa page Facebook.



Selon la préfecture, quatre suspects sont en garde à vue, trois véhicules ont été saisis et 18 sacs de cocaïne trouvés.



L'enquête sur cette affaire avait commencé au sein de la juridiction de Cayenne, avant d'être transmise", au regard de l'ampleur présumée du trafic, "à la juridiction interrégionale spécialisée de Fort de France (JIRS)", a indiqué Renaud Gaudeul. "Une information judiciaire a été ouverte et un magistrat instructeur a été saisi en septembre", a-t-il ajouté.



"La Guyane est une plaque tournante" du trafic de drogues, a relevé Renaud Gaudeul.



Le trafic de cocaïne entre la Guyane et Paris représente entre 15 et 20% des entrées sur le territoire hexagonal, selon un rapport parlementaire remis mi-septembre par Antoine Karam, sénateur LREM de la Guyane.



Le rapport préconisait de "renforcer la politique répressive, en intensifiant les contrôles et les saisies pour diminuer la rentabilité du trafic et décourager les trafiquants".