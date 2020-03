Plus de 3 400 touristes rapatriés en dix jours

Tahiti, le 27 mars 2020 - Entre jeudi soir et vendredi matin, 400 touristes ont pu embarquer sur les vols de United Airlines et d'Air France. Au total plus, de 3 400 personnes non-résidentes ont été rapatriées vers leurs pays d'origine en l'espace de dix jours.



Entre jeudi soir et vendredi matin, plus de 400 touristes, principalement européens, ont pu embarquer sur les derniers vols des compagnies United Airlines et Air France.



Sara, une métropolitaine qui a été confinée ces derniers jours dans une résidence étudiante, a réussi à obtenir une place sur le vol de United Airlines jeudi soir. "J'ai eu de l'aide de la part du consul américain en Polynésie pour régler mes problèmes d'ESTA. Il fait vraiment tout ce qu'il peut pour permettre aux personnes de pouvoir rentrer chez elles, de même que les services du Tourisme. Dans la foulée j'ai pris mon billet sur United et une correspondance. Ce ne sont pas les circonstances dans lesquelles on voulait rentrer. Mais il y a des situations qui se débloquent au fur et à mesure", a confié la jeune femme.



Et vendredi matin, sur le dernier vol d'Air France, 50 passagers de la compagnie French Bee qui étaient en liste d'attente ont également pu se procurer un précieux sésame pour pouvoir regagner la métropole. Ainsi en l'espace d'une dizaine de jours, ce sont plus de 3 400 touristes qui ont été rapatriés vers leurs pays d'origine.