Plus de 3 000 personnes ont reçu le traitement complet du vaccin

Tahiti, le 26 février 2021 – Le point épidémiologique, transmis ce vendredi matin par la direction de la santé, indique que 6 596 personnes ont reçu leur première dose du vaccin et que 3 096 ont reçu un traitement immunitaire complet avec deux injections. Concernant la pandémie, aucun nouveau décès lié au Covid-19 au fenua n’a été recensé au cours des dernières 24 heures. Le nombre de personnes victimes du coronavirus se porte à 139 en Polynésie depuis septembre dernier. On note également très peu de nouveaux cas de Covid-19, seuls huit personnes ont été diagnostiquées ces dernières 24 heures, tandis qu'on enregistre actuellement 35 cas actifs au fenua. Par ailleurs, seuls dix patients étaient encore hospitalisés ce vendredi, dont six nécessitant un placement en service de réanimation.