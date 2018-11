Plus de 220 participants réunis pour la journée "Administration active" aux Marquises

Papeete, le 26 novembre 2018 - Seize équipes rassemblant plus de 220 personnes, issus de tous les services et établissements publics du Pays, ont participé à Taiohae, sur l’île de Nuku Hiva à la journée " administration active " vendredi 23 novembre. Cette seconde édition était organisée à l’initiative de la circonscription des îles Marquises.



Cette journée s’inscrit dans la démarche " administration active " engagée par le président de la Polynésie française afin d’améliorer la santé, le bien-être au travail, la cohésion des équipes et en tirer le bénéfice d’une plus grande performance dans le travail. Pour cette année, un comité organisateur a été mis en place sous la houlette de Willy Tetuanui, chef du bureau de développement de la circonscription.



Seize équipes rassemblant plus de 220 participants issus de tous les services et établissements publics du Pays (circonscription des Marquises, Direction de l’équipement, Direction de l’agriculture, Direction des solidarités, de la famille et de l’égalité, Direction de la santé, Service de l’urbanisme, Direction générale de l’éducation et des enseignements, Institut de la Jeunesse et des sports), auxquels se sont joints la commune de Nuku Hiva, la Caisse de prévoyance sociale, l’EDT (Electricité de Tahiti), l’OPT (Office des postes et télécommunications), la CCISM (Chambre de commerce, d’industrie, des services et des métiers), le collège de Taiohae, la Maison de l’Enfance (Fare Tama Hau), la coopérative de pêche et une association de pêcheurs ainsi que trois équipes de la fédération des transporteurs terrestres, se sont affrontés dans des disciplines sportives variées : volley-ball, tennis sur gazon, pétanque, et jeux divers, à savoir tir à la corde, course à la brouette, course à la cuillère, course en sac, passage de noix de coco et course de pirogue.



Une permanence a été assurée durant la journée dans chaque service, et un repas diététique a été servi à la mi-journée. Le Tavana Hau du Pays, Bernard Chimin, a remercié tous les participants ainsi que tous les généreux donateurs et intervenants (magasins du village, coopératives de pêcheurs et d’éleveurs de bétail, maraîchers, la commune pour la mise à disposition de la cuisine centrale, les volontaires préposés à la préparation du repas de midi, les animateurs de la journée, l’IJSPF pour la mise à disposition des salles et terrains de sport). Un classement à l’issue de la journée a été établi, toutefois aucun prix n’ait été remis, le but de la journée étant de participer.