Plus de 200 rameurs attendus à Mataiea

Tahiti, le 25 septembre 2024 – Plusieurs courses lagonaires dédiées à la jeunesse sont organisées, ce samedi, par le club Mataiea Hoe, dans le cadre de la troisième édition de l’événement Te Va’a o te Ora. Pour rappeler que “va’a et drogues ne rament pas ensemble”, une traversée collective ouvrira cette journée de sensibilisation.





Ramer “pour la vie” et “pour dire non aux drogues”. C’est le slogan de l’opération Te Va’a o te Ora, dont la troisième édition se tiendra ce samedi, à Mataiea. Après un rendez-vous manqué, l’an dernier, en raison de l’organisation du Super Aito au départ de Papeari, le même jour, l’événement est reconduit cette année par le club Mataiea Hoe, avec le soutien de la Fédération tahitienne de va’a et de la commune de Teva i Uta.



Pour le président-fondateur du club, Billy Tupea, force est de constater que le sujet reste d’actualité dans le monde du sport, mais plus largement dans le quotidien. Accidents de la route, violences, on ne compte plus les affaires impliquant la consommation d’ice ou de paka. “La drogue, c’est un fléau qui ne cesse de grandir. Pour moi, il faut agir maintenant pour protéger nos enfants. Si on ne le fait pas, il ne faudra pas s’étonner des dégâts dans dix ans. En sachant que ça commence par l’alcool. Il faut vraiment être vigilant”, remarque le coach, lui-même père de famille.



Prévention sportive

Billy Tupea encadre une centaine de licenciés, en ciblant les jeunes de 7 à 17 ans, et leurs parents. À l’entraînement comme pour les courses à venir, il s’agit de préserver les jeunes des addictions néfastes en misant sur les bienfaits du sport. “Je voulais faire comme pour le Hawaiki Nui, en guise de préparation, avec des catégories benjamins, minimes, cadets et juniors en V6. Tout dans le tāhō’ē ! On est resté sur des parcours entre 4 et 18 km avec plusieurs tours dans le lagon, de façon à ce que les jeunes soient toujours visibles par leurs parents”, détaille l’organisateur, au sujet du programme de la journée, qui enregistrerait déjà plus de 200 préinscriptions.



Comme le veut la tradition, la manifestation s’ouvrira sur une traversée symbolique ouverte à tous les rameurs (va’a, kayak, paddle, etc.) pour diffuser le message de sensibilisation au plus grand nombre.



Infos pratiques Te Va’a o te Ora, samedi 28 septembre, de 7 à 15 heures, à Tehoro (Mataiea). Inscriptions du 23 au 28 septembre. Plus d’infos sur les pages Facebook du club ou de l’événement

Rédigé par Anne-Charlotte Lehartel le Mercredi 25 Septembre 2024 à 17:40 | Lu 164 fois