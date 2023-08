Plus de 200 enfants de la côte est réunis au Milo Day

Tahiti, le 14 août 2023 - Deux cent dix enfants des communes de la côte est de Tahiti ont participé, vendredi dernier, au Milo Day, une journée sportive organisée par Nestlé Polynésie. Âgé de 7 à 12 ans, les jeunes ont tourné sur quatre ateliers, dans un esprit convivial et enjoué.



Après la journée en mai pour les enfants de Papeete et des communes alentour, Nestlé Polynésie organisait, vendredi dernier, le Milo Day pour les enfants de 7 à 12 ans de la côte est de l'île. Les communes de Tiarei jusqu'à Papeno’o ont choisi chacune 30 enfants issus de quartiers défavorisés pour participer à l'événement.



Au programme, quatre sports différents. Sur le stade du complexe sportif de Hitia’a, un atelier de slalom et de plaquage animé par la fédération polynésienne de rugby a fait l'unanimité. “C'est trop drôle, c'est la première fois que je fais ça”, s'exclame un jeune garçon après avoir plaqué le boudin. À côté, les enfants ont pu être initiés au lancer de javelot et au saut en longueur. “L'objectif, c'est qu'ils passent un bon moment et qu'ils découvrent un sport auquel ils n'auraient peut-être pas accès”, confie Agathe Bouriau, coordinatrice marketing à Nestlé Polynésie.

Se dépenser en s'amusant Dans la salle polyvalente, le badminton et le handball sont à l'honneur. Aymeric Devambe, éducateur sportif à la fédération polynésienne de badminton, a organisé des exercices “ludiques et éducatifs”. Les jeunes découvrent d'abord la raquette et le volant seuls avant de participer à des exercices en groupe. “Ils sont enthousiastes, dynamiques et ils apprennent très vite. Il y en a même qui ont du potentiel”, indique Aymeric en évitant un volant.



“L’ADN de Milo est de nourrir les champions de demain. Aujourd'hui, on fait en sorte qu'ils bougent et passent une bonne journée”, explique Stéphane Mailion, directeur général de Nestlé Polynésie. “Les Milo Days, c'est aussi un engagement sociétal.” Depuis des années, l'image de Milo est associée à la jeunesse et aux enfants sportifs du fenua. “Milo, c'est la marque des Polynésiens, c'est à Tahiti, en Océanie. En France, c'est Nesquik”, complète le directeur.



Si cet événement est aussi une stratégie marketing de la part de la société, elle va permettre à plus de 600 enfants de Tahiti de découvrir un sport. Pour les enfants de la côte ouest, rendez-vous le 9 novembre pour le 3e Milo Day de l'année.





