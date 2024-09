Plus de 150 parents et enfants réunis à la première journée dédiée aux familles

Tahiti, le 2 septembre 2024 - La première édition des journées dédiées aux familles s’est tenue samedi au stade Willy-Bambridge à Papeete.



Superbe initiative, samedi, au stade Willy-Bambridge avec la première édition des journées dédiées aux familles, organisées par la mairie de Papeete. Cet événement a réuni plus de 150 personnes issues des quartiers de Titioro, La Mission “Haut” et “Bas”, Mama’o, Taunoa et Tipaerui “Vallée” et “Grand”. Au programme, des jeux en pagaille avec notamment du volley-ball, du beach soccer, le jeu du morpion, le mastermind mais également le Corn Hole, jeu qui se pratique aussi au Canada, le Kubb’s, le Bin Ball (balle aux prisonniers) ou encore le jeu du drapeau. Parents et enfants ont tous participé dans une ambiance des plus conviviales.



Selon Monia Tiatoa, coordinatrice de la maison de quartier Temauri Village de Titioro, “ces journées ont été mises en place afin de réunir les familles des différents quartiers de Papeete et d’être ensemble, dans la simplicité. D’autre part, cela permet aussi aux parents de découvrir les activités que nous proposons, nous, les coordinatrices au sein des maisons de quartier ou encore des CLSH (centres de loisirs sans hébergement, NDLR). Les parents s’amusent autant que les enfants et c’est une belle satisfaction !”, s’exclame-t-elle.



Belle ambiance, il est vrai, lors de cette première journée qui sera suivie d'autres actions encore.

















