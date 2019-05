Plus de 10 000 mormons attendus ce soir à Pater

PAPEETE, le 24 mai 2019 - L’Église de Jésus Christ des Saints des derniers jours organise ce vendredi soir un grand rassemblement de ses fidèles au stade Pater. La circulation sera donc perturbée dans les rues desservant le stade. Une dérogation sera accordée aux riverains.



Dans le cadre de son 175ème anniversaire, l’Église de Jésus Christ des Saints des derniers jours, organise un grand rassemblement de ses fidèles, ce vendredi au stade Pater.



Un arrêté municipal a été pris pour règlementer temporairement la circulation routière à cette occasion. La Rue Paul Berniere - à partir du bâtiment de l’IJSPF jusqu’à la patte d’oie face au parking de la piscine Pater - sera fermée à la circulation. La rue Raauri Tematafaarere (passant derrière le stade Pater) et le chemin Paura seront ouverts avec une circulation alternée pour permettre aux habitants de Vetea de rejoindre leur domicile.



Une dérogation est néanmoins accordée aux riverains et aux véhicules imposants qui ne pourront pas emprunter les infrastructures du parking du magasin Hyper U, pour accéder à la rue Raauri Tematafaarere et au chemin Paura. Une dérogation sera aussi accordée aux bus, désignés par l’organisateur de l’évènement, pour accéder à une voie du tronçon de la Rue Paul Berniere.



Des agents de police seront postés pour réguler la circulation de 15 heures à 21 heures.