Plus de 1 400 élèves mobilisés pour la semaine du développement durable

PAPEETE, le 24 octobre 2019 - Dans le cadre de la semaine pour le développement durable qui se tient jusqu'à samedi, la Brigade verte a organisé plusieurs actions de sensibilisation à l'éco-cityonneté dans les établissements scolaires de Tahiti. Plus de 65 classes soit 1 490 élèves y ont participé.



Depuis le début de la semaine, la Brigade verte organise des actions de sensibilisation à l'éco-citoyenneté dans les établissements scolaires de Tahiti avec pour objectif de sensibiliser la jeune génération aux enjeux environnementaux. Ces actions sont prévues dans le cadre de la "semaine pour le développement durable" qui se tient jusqu'à samedi.



Plus de 65 classes, soit 1 490 élèves ont participé à des ateliers organisés autour de différents thèmes tels que le réchauffement climatique avec une projection et un débat de l’opération "Défi pour la Terre" qui encourage une démarche de citoyen responsable (à bientôt 65.000 signataires en Polynésie française).



Les élèves de l'école Vienot ont participé de leurs côtés à une opération de nettoyage ou "Clean Up Day", et à une campagne de végétalisation en milieu urbain avec l’opération "Aux arbres citoyens".