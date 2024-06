Plus d’un mois de festivités à Papara

Tahiti, le 26 juin 2024 – Le Tiurai i Papara sera inauguré ce vendredi avec un défilé, suivi d’un feu d’artifices. Avec une cinquantaine de stands et une dizaine de manèges issus de Vaitupa, l’événement est autant attendu par le public que par les forains, qui vont tourner sans interruption jusqu’au 11 août. Des activités sportives et culturelles seront également proposées aux jeunes des quartiers.



C’est un rendez-vous annuel incontournable depuis trente ans à Papara ! À l’occasion des vacances scolaires, les forains sont de retour sur le site de Hotu Maru. À l’approche de l’inauguration, les derniers préparatifs vont bon train. Tandis que les agents du service technique communal avaient mobilisé plusieurs débroussailleuses pour faire place nette, mercredi matin, le montage des stands et attractions était en cours de finition.



“Nous avons commencé à nous installer début juin”, indique Tau Appriou, vice-président de l’association des forains Heiva rau i Papara. Présidé par Vainani Bourne, le comité a hérité cette année de l’organisation de l’événement, précédemment assurée par la mairie, qui reste partenaire. “C’est une formule qui nous convient. Nous étions demandeurs depuis deux ans. Ça soulage la commune et ça nous laisse plus de liberté”, précise le référent.



50 stands et une dizaine de manèges

D’autres nouveautés sont au programme des réjouissances : “Nous avons ajouté une vingtaine de stands, plus des manèges de Vaitupa qui sont venus chez nous, car ils n’ont pas pu s’installer à Faa’a à cause des élections anticipées. Au total, il y a une dizaine de manèges pour petits et grands, et une cinquantaine de stands de restauration, snack, arcades et jeux divers. Ils sont tenus majoritairement par des familles de Papara”, remarque Tau Appriou, avec un enthousiasme naturel.



L’appel lancé par l’association sur les réseaux sociaux avait été un franc succès, au point de devoir refuser des demandes, tous les stands ayant été rapidement pourvus. Il faut dire que la période est réputée pour être prolifique financièrement. Pour certains, c’est un complément, mais pour d’autres, c’est la source de revenus principale. “C’est un mois très intense ! On travaille 7 jours sur 7 pendant 44 jours. Ce n’est pas de tout repos, mais ça vaut le coup”, souligne le vice-président, forain depuis trois ans, mais également roulottier, à la tête d’une équipe de dix personnes pour faire tourner son stand.



Un feu d’artifice, ce vendredi

La vente et la consommation d’alcool restent interdites sur place. Une société de vigiles assurera la sécurité du site et de ses abords, dont le parking. Des frais incontournables pour le comité organisateur du plus grand papiō du sud de Tahiti. “Nous accueillons des visiteurs d’un peu partout, de la ville et de la Presqu’île. Ça évite d’ailleurs aux familles d’aller jusqu’à Papeete. Je pense que l’affluence sera encore un peu plus importante cette année avec la présence des manèges de Vaitupa”, estime Tau Appriou.



Ce vendredi, à 16h30, la cérémonie d’ouverture du Tiurai i Papara débutera par le traditionnel défilé des quartiers et associations de la commune, suivi des discours officiels et d’un feu d’artifices.



Des activités pour les jeunes En marge des divertissements payants, la jeunesse de Papara pourra profiter d’une foule d’activités programmées dans le cadre du Heiva. Des rencontres sportives et culturelles rythmeront les journées et les soirées, animées par des référents de quartiers et des membres de l’association, en partenariat avec la mairie. “Le bilan 2023 a fait ressortir une baisse des rassemblements à cette période, car la plupart des jeunes sont bien occupés. C’est pour ça qu’il faut maintenir ce rendez-vous”, estime Benjamin Ora, chef de service de la direction jeunesse, sports et animations à Papara. Deux soirées cinéma et DJ sont également prévues, sans oublier le retour des Jeux intervilles, particulièrement prisés. Un QR code permet d’accéder au programme prévisionnel complet.

Infos pratiques Tiurai i Papara, du vendredi 28 juin au dimanche 11 août, au stade Hotu Maru (route de la mairie). Les baraques et les manèges sont ouverts du dimanche au jeudi, de 17 heures à minuit, et les vendredis et samedis de 17 heures à 2 heures. Plus d’infos sur la page Facebook de l'événement.

Roti Matai, restauratrice : “Juillet, c’est 70% de notre revenu” “Ça fait sept ans qu’on participe au Tiurai. On est tous en cuisine. Pour le service, on a pris des jeunes de la famille et en dehors, pour les aider. Chaque année, ça tourne bien ! C’est mon activité principale : je ferme ma roulotte pendant le Heiva pour venir ici. Le mois de juillet, c’est 70% de notre revenu. Le premier soir, il n’y a jamais assez de tables et les gens font la queue. En semaine et le week-end, on est souvent complet. Pour attirer les clients, on propose aussi un tirage au sort avec une console de jeu à gagner.”

Tauirai Tetopata, jeune recrue : “Je vais travailler sur un stand” “J’ai 20 ans et je suis de Papara. J’ai l’habitude de venir m’amuser au Tiurai, vu que j’habite juste à côté ; mais pour la première fois, je vais travailler sur un stand qui proposera des babyfoots, des billards et une pêche aux canards. Je fais ça pour gagner un peu de sous. Ça fait une expérience professionnelle en plus. On est en train de poser la porte, puis on va décorer et finir de tout installer. On est dans les temps !”

Retina Raapoto, commerçante : “Inenvisageable de manquer le Heiva” “Nous faisons partie des forains de Vaitupa. C’est un peu loin pour nous, mais la location est moins chère à Papara : on passe de 220.000 francs à Faa’a, contre 40.000 ici. On a une boutique en ville et on a l’habitude des grandes foires. Ce n’était pas envisageable de manquer le Tiurai, car nous avons de la marchandise à écouler. C’est mieux que rien !”

Rédigé par Anne-Charlotte Lehartel le Mercredi 26 Juin 2024 à 16:56 | Lu 451 fois