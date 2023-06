Pluies torrentielles au Japon, des centaines de milliers d'habitants invités à évacuer

Tokyo, Japon | AFP | vendredi 02/06/2023 - Des centaines de milliers d'habitants au Japon étaient concernés vendredi par des consignes d'évacuation liées au passage de la tempête tropicale Mawar, qui causait des pluies torrentielles surtout dans le centre et l'ouest du pays.



L'oeil du cyclone, auparavant classé comme typhon quand il s'était violemment abattu fin mai sur l'île américaine de Guam, se trouvait vendredi dans l'océan Pacifique au sud-ouest du Japon.



Des consignes d'évacuation - non obligatoires - ont été notamment émises vendredi pour plus de 410.000 personnes à Toyota City, dans le département d'Aichi (centre).



Dans ce même département, 130.000 habitants à Toyohashi étaient concernés par des appels à évacuer assortis du niveau maximum d'alerte, selon la chaîne de télévision publique NHK.



Dans le département de Wakayama (ouest), plusieurs cours d'eau débordaient.



"Nous prions les résidents (des zones affectées, NDLR) d'être extrêmement vigilants face aux risques de glissements de terrain, d'inondations et de rivières en crue", a déclaré le porte-parole du gouvernement Hirokazu Matsuno devant la presse.



"Des précipitations extrêmement fortes avec des orages sont attendues sur une vaste partie du Japon, d'ouest en est, au cours des trois prochains jours", a-t-il rappelé.



Le trafic des trains à grande vitesse (shinkansen) était suspendu entre Tokyo et Osaka, indiquait la compagnie ferroviaire JR Central sur son site.



Et plus de 260 vols avaient été annulés vendredi dans le pays, selon un pointage de la NHK en milieu d'après-midi.



Selon les scientifiques, le réchauffement climatique intensifie le risque de pluies violentes au Japon, les masses d'air chaud transportant plus de vapeur.



En juillet 2021, de fortes pluies avaient provoqué une énorme coulée de boue dans la station balnéaire d'Atami (sud-ouest de Tokyo) qui avait fait 27 morts.



De vastes inondations à Kyushu (sud-ouest du Japon) avaient fait plus de 80 victimes en 2020, et deux ans plus tôt, l'archipel avait connu ses pires inondations depuis des décennies, au cours desquelles plus de 200 personnes avaient trouvé la mort dans l'ouest du pays.