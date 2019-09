Plongez au salon du tourisme dans un conteneur

PAPEETE, le 6 septembre 2019 - Pendant trois jours, un club de plongée propose aux visiteurs du salon du tourisme une expérience originale : la plongée avec bouteille dans un conteneur. Pendant une dizaine de minutes, les apprentis plongeurs vont s’immerger sous la surveillance d’un moniteur dans environ deux mètres de profondeur.



Loin des lagons, des tortues et des poissons, il existe au cœur du salon du tourisme un club de plongée qui propose de découvrir la plongée sous-marine dans un conteneur. Ici, pas de requins mais une bouée-licorne pour vous accompagner durant cette expérience.



Le jeune Tauaro, fan d’apnée, a tenté l’expérience. « C’était super top, j’ai vraiment bien aimé. Même si l’eau était un peu fraîche, ça fait du bien avec cette chaleur. Ça me donne envie de recommencer et de plonger dans un vrai lagon ! » , s’est-il exclamé après être sorti de l’eau.



« L’idée est de mettre en place un container spécial, rempli d’eau pour faire découvrir ce beau sport qu’est la plongée et pour permettre aux gens de surmonter la peur qu’ils pourraient avoir » , a expliqué Kamakea Balderanis membre du club Top Dive, à l’initiative de ce baptême.



Durant cet essai, les moniteurs apprennent aux élèves à respirer avec un détendeur, à effectuer les bons gestes de sécurité et à surmonter leur appréhension de l’immersion. Avant de sauter dans l’eau, il faut remplir un formulaire de sécurité pour confirmer son aptitude à effectuer cette activité. Si vous avez raté l’occasion, le conteneur sera de nouveau présent lors de prochains événements au fenua.