Plongée dans l'histoire des familles de Faa'a

Papeete, le 21 octobre 2019 - Louis Shan Sei Fan et Philippe Siu présentent leur dernière exposition de généalogie, à la mairie de Faa'a jusqu'au mercredi 23 octobre. Une véritable plongée dans l'histoire des grandes familles de Faa'a et de la Polynésie. Et on y apprend pas mal de choses sur les cousinages…



"Tu es de la famille Brotherson, c'est un nom du nord de l'Europe, tu pourrais être blonde aux yeux bleus", plaisante tout sourire Philippe Siu à l'attention d'Emilienne Brotherson, une visiteuse venue à la mairie de Faa'a en apprendre un peu plus sur les ancêtres de sa famille et de celle de son mari. Jusqu'à mercredi, Louis Shan Sei Fan et Philippe Siu présentent leurs recherches sur les grandes familles de Faa'a et de la Polynésie, sur de grands panneaux, arbres et autres rosaces qu'ils ont fabriqués.