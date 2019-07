Plongée au cœur du secourisme subaquatique

Papeete, le 4 juillet 2019 - Six plongeurs se sont entraînés mardi 2 juillet à prendre en charge une victime d'un accident de plongée en bouteille. Les participants à cette formation ont appris les bons comportements et les premiers gestes à effectuer dès que la victime a été remontée à la surface.



"La plongée est un sport de loisir, mais elle reste un sport dangereux. Si on respecte toutes les règles, il y a très peu de risques, mais on n'est jamais à l'abri. C'est donc très important de savoir quoi faire s'il arrive quelque chose à son binôme quand on plonge en autonomie", explique Gaylord, plongeur confirmé.

Gaylord, ainsi que cinq autres plongeurs, ont été formés mardi aux gestes de secours à accomplir dans le cadre de la formation RIFA-plongée (Réaction et intervention face à un accident de plongée sous-marine) de la FFESSM (Fédération française d'études et de sports sous-marins) ou React Righ (sorte d'équivalent pour l'international). Cette formation est obligatoire en France pour tous les prétendants au niveau 3 de plongée sous-marine.