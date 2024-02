Plein succès pour la journée culturelle chinoise

Tahiti, le 18 février 2024 - La journée culturelle chinoise marquant l'entrée dans l'année du Dragon de bois s'est tenue ce dimanche au temple Kanti.



Plusieurs milliers de personnes ont arpenté dimanche les jardins du temple Kanti pour la journée culturelle chinoise. Ce rassemblement permet chaque année à tous de découvrir aussi bien les arts, que la cuisine chinoise. Les arts bien entendu avec les danses, les chants et les démonstrations d’arts martiaux, mais aussi la calligraphie, la littérature et le dessin, et la cuisine ensuite avec les stands longeant le temple.



Pour les petits, et grands, quelques échoppes étaient aussi placées afin que surprises et souvenirs puissent être vendus.



Pour le côté plus cérémoniel, le temple était ouvert pour que chacun puisse y brûler un peu d’encens et faire une offrande.



L’année du Dragon de bois peut donc désormais être pleinement lancée. “C'est un animal exceptionnel, déterminé et courageux. L'année du Dragon est toujours de bon augure. Elle est toujours marquée par beaucoup d'innovation et de créativité”, expliquaient les officiels lors de la cérémonie de l’ouverture des yeux du dragon.