Platini n'est plus suspendu par la FIFA, le "Fifagate" demeure

Paris, France | AFP | vendredi 03/10/2019 - Le Français Michel Platini pourra reprendre lundi des activités liées au football après la fin de sa suspension par la FIFA, mais l'attribution de la Coupe du monde 2022 au Qatar par l'instance mondiale fait toujours l'objet d'une enquête par la justice française.

- Obama mécontent - . 2 décembre 2010: l'organisation du Mondial-2022 est confiée au Qatar (et celle du Mondial-2018 à la Russie). Le président américain Barack Obama lance: "c'est une mauvaise décision".



. 13 novembre 2014: Hans-Joachim Eckert, le président de la chambre de jugement de la justice interne de la Fifa relève dans le rapport Michael Garcia, à la tête de la chambre d'instruction de la justice interne de la Fifa, "des comportements douteux" mais pas de quoi remettre en cause le processus d'attribution du Mondial au Qatar.



. 18 novembre 2014: la Fifa porte plainte auprès du Ministère public suisse en raison de "soupçons" semblant "peser sur des transferts internationaux de patrimoine avec comme point de contact la Suisse", dans le cadre de l'attribution des Mondiaux 2018 et 2022.

- La déflagration -

. 27 mai 2015: sept hauts dirigeants du football mondial sont arrêtés dans un grand hôtel de Zurich, à la demande de la justice américaine, en marge de l'élection du président de la Fifa.

L'acte d'accusation américain parle de quelque 150 millions de dollars (132 millions d'euros) de pots-de-vin et de rétrocommissions, depuis les années 1990.

Dans une procédure distincte, la justice suisse ouvre contre X une enquête pour soupçons de "blanchiment d'argent et gestion déloyale" autour de l'attribution des Mondiaux 2018 et 2022 à la Russie et au Qatar.



. 28 mai 2015: Michel Platini, président de l'UEFA, demande à Joseph Blatter, président de la Fifa depuis 1998, de renoncer à briguer un nouveau mandat. Le Suisse de 79 ans refuse.



. 29 mai 2015: Blatter est réélu pour un cinquième mandat de quatre ans.



. 2 juin 2015: Blatter annonce sa démission.



. 29 juillet 2015: Platini annonce sa candidature à la présidence de la Fifa.

- Platini visé -

. 25 septembre 2015: la justice suisse entend Platini comme témoin assisté pour avoir reçu 1,8 million d'euros en 2011 en paiement d'un travail de conseiller de Blatter achevé en 2002. Blatter est mis en examen pour un contrat de droits TV présumé déloyal (très en-dessous des prix du marché) envers la Fifa.



. 8 octobre 2015: La Fifa suspend Blatter et Platini pour 90 jours.



. 19 octobre 2015: Platini révèle au journal Le Monde qu'il n'y avait pas de contrat écrit pour le versement controversé de 1,8 million d'euros.



. 21 décembre 2015: Blatter et Platini sont suspendus 8 ans de toute activité liée au football par la justice interne de la Fifa.

- Platini écarté -

. 7 janvier 2016: Platini annonce qu'il ne se présentera pas à la Fifa.



. 24 février 2016: La chambre d'appel de la Fifa réduit les peines de Platini et Blatter de 8 à 6 ans de suspension.



. 26 février 2016: Gianni Infantino, ex-N.2 de Platini à l'UEFA, est élu président de la Fifa.



. 9 mai 2016: La suspension de Platini est réduite de six à quatre ans par le Tribunal arbitral du sport (TAS) de Lausanne.



. 5 décembre 2016: Le TAS maintient la suspension de 6 ans de Blatter.



. 6 juillet 2017: Le Tribunal fédéral suisse, cour civile, confirme la suspension de Platini de toute activité liée au football pendant quatre ans.

- Platini "revient" -

. 25 mai 2018: Platini est mis "en l'état" hors de cause par la justice suisse dans l'affaire des 1,8 M EUR. Il reste suspendu par la FIFA



. 14 mai 2019: Platini est entendu par des enquêteurs parisiens à la suite de sa plainte pour "dénonciation calomnieuse" qu'il avait déposée fin 2018 pour faire la lumière sur son éviction de la course à la présidence de la Fifa.



. 18 juin 2019: Platini, ainsi que l'ancienne conseillère sports de Nicolas Sarkozy, Sophie Dion, sont placés en garde à vue dans le cadre de l'enquête française pour corruption sur les conditions d'attribution de la Coupe du monde de football 2022 au Qatar.



.7 octobre 2019: fin de sa suspension par la FIFA, Platini peut reprendre des activités liées au football. "Je reviendrai", a-t-il assuré le 6 septembre dans un entretien à la télévision suisse RTS.