Plan de départ proposé à Air Tahiti Nui

Tahiti, le 3 juillet 2020 - Alors que la compagnie Air Tahiti Nui s'est fixée pour objectif une économie de 20% sur sa masse salariale, un projet de plan de départs a été présenté jeudi en comité d'entreprise aux salariés. Des discussions doivent encore se poursuivre dans les prochaines semaines.



Le comité d'entreprise d'Air Tahiti Nui s'est réuni jeudi au siège de la compagnie aérienne. Point notable à l'ordre du jour, la présentation d'une proposition de plan de départs volontaires au sein de la société d'économie mixte. Une décision qui fait suite à l'objectif affiché par la société de réduire sa masse salariale de 20% en raison de la crise liée au coronavirus et de ses perspectives de reprise d'activité très mesurées dans le contexte sanitaire international. Le mois dernier, le P-dg de la compagnie, Michel Monvoisin, déclarait dans nos colonnes vouloir "éviter" d'en arriver à la "solution ultime" d'un plan social : "Avant le plan social, il y a des solutions comme les départs volontaires, la réorganisation du travail, le travail alterné, les baisses de rémunération comme French Bee l'a fait par exemple… Nous, on s'est donné le temps pour voir comment allait évoluer la situation. On va en discuter avec le personnel et on s'est fixé un objectif avec lui." Pour autant, les économies sont obligatoires pour l'avenir de la compagnie, poursuivait le patron d'ATN : "S'il nous faut trois ans pour retrouver une activité normale, il est clair qu'il n'y aura pas d'activité pour tout le monde pendant trois ans. C'est avec eux qu'il faut en débattre et voir quelles solutions seront les mieux adaptées pour éviter un plan social."



Jeudi, les premières discussions sur le plan de départs volontaires ont été engagées. Les représentants du personnel ont demandé un délai pour poser des questions précises à la direction et un nouveau comité d'entreprise est prévu dès la semaine prochaine. Au registre des bonnes nouvelles, Air Tahiti Nui a obtenu la semaine dernière son prêt garanti par l'Etat (PGE) à hauteur de plusieurs milliards de Fcfp –le chiffre exact ne nous était pas confirmé à l'heure où nous mettions sous presse– auprès des trois banques de la place. Rappelons par ailleurs, que la compagnie a déjà reçu de son actionnaire principal –le Pays– une avance en compte courant de 2,1 milliards de Fcfp pour assurer le paiement des loyers de ses appareils au moins jusqu'à la fin de l'année.