Plainte en Belgique accusant Luc Besson de viol: décision le 12 octobre sur la recevabilité des poursuites

Bruxelles, Belgique | AFP | mercredi 28/09/2022 - Le tribunal de Bruges (nord de la Belgique) a annoncé mercredi qu'il se prononcera le 12 octobre sur la recevabilité de la plainte pour viol déposée par l'actrice belgo-néerlandaise Sand Van Roy contre le cinéaste français Luc Besson.



Une audience de procédure s'est tenue mercredi matin à huis clos à Bruges, au cours de laquelle la défense du Français a demandé que cette plainte soit déclarée irrecevable.



Le tribunal rendra sa décision le 12 octobre, a indiqué une porte-parole, Amélie Van Belleghem.



Au cours de l'audience, le parquet a défendu "l'irrecevabilité de la constitution de partie civile (de Mme Van Roy), on est sur la même ligne", a affirmé de son côté Virginie Cottyn, avocate belge de Luc Besson, également jointe par l'AFP.



Sand Van Roy, qui aura 35 ans en octobre, accuse Luc Besson, 63 ans, de l'avoir agressée dans un palace parisien en mai 2018, à l'époque où cette ex-mannequin venait de collaborer avec le réalisateur du "Grand bleu" et du "Cinquième élément". Elle a fait une apparition dans son film "Valérian et la Cité des mille planètes", sorti en 2017. Le cinéaste nie les accusations.



Parallèlement à l'action judiciaire intentée en France, où la cour d'appel de Paris a confirmé en mai l'ordonnance de "non-lieu" rendue en faveur de M. Besson, une plainte a été déposée en avril à Bruges au nom de Mme Van Roy par son avocat belge Joris Van Cauter.



Cet avocat gantois a indiqué à l'AFP s'appuyer sur la nationalité de sa cliente pour saisir la justice belge, qui est selon lui légitime à mener des investigations.



"Nous estimons que l'enquête en France n'a pas été une véritable enquête, on n'a pas fait ce qu'il faut faire", a aussi soutenu Me Van Cauter au printemps dernier.



Les avocats de Luc Besson dénoncent depuis des mois "une opération de diversion" de la part de la plaignante, après le revers essuyé devant la justice française.



Après l'arrêt de la cour de l'appel de Paris, la défense de Mme Van Roy a saisi la Cour de cassation en France, qui devrait examiner le dossier l'an prochain.