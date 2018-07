Place Vaiete: plus de 2000 spectateurs réunis pour la France

La première partie a été décevante pour de nombreux spectateurs, « ce n’est pas le football que j’aime. C’est mou. Il ne se passe pas grand-chose » lâche Moana, supporter de la première heure de l’équipe de France, à la mi-temps. Plus loin, Ludovic insiste, « c’est dingue, il y a eu trois buts et aucune occasion. »

Les fans profitent de la pause pour inonder le marché et faire des provisions. La faim se fait sentir et à la reprise, les fumets de pua’a rôti, café et firifiri s’échappent des sacs en plastique posés sur les peue.