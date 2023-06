Pitcairn, l’aventure humaine derrière la BD

TAHITI, le 15 juin 2023 - Mark Eacersall et Sébastien Laurier, coscénaristes de la bande dessinée “Pitcairn, l’île des révoltés du Bounty” et l’illustrateur Gyula Németh sont actuellement sur le territoire pour s’imprégner des lieux et aller à la rencontre des Polynésiens. Ils dédicacent les deux premiers tomes de leur série publiée aux éditions Glénat samedi matin à la librairie Odyssey.



Pour Mark Eacersall, Sébastien Laurier et Gyula Németh, la Bounty est plus qu’un navire et Pitcairn plus qu’une île. C’est une aventure qu’ils vivent et qu’ils racontent depuis plusieurs années. Mark Eacersall et Sébastien Laurier, scénaristes, ainsi que Gyula Németh, illustrateurs signent une bande dessinée intitulée “Pitcairn, l’île des révoltés du Bounty” parue chez la prestigieuse maison d’édition Glénat. La série prévoit de se décliner en quatre tomes. Le premier et le deuxième sont sortis en 2022, le tome trois est prévu pour septembre de cette année et le quatrième en 2024.



Scénaristes et illustrateur sont actuellement en Polynésie. Ils ont animé des ateliers à Tubuai dans leurs domaines respectifs de compétences du 12 au 15 juin. “ Nous sommes là également pour nous imprégner de l’atmosphère, de l’ambiance, pour aller à la rencontre des Polynésiens et connaître leur regard sur cette histoire. Nous voulons savoir ce qui a été raconté et ce qu’il en reste .” Le trio se présente “ en toute humilité ”. Il a fait certains choix pour écrire ses ouvrages. Il les assume mais ne prétend pas imposer quoi que ce soit. “ Tout n’a pas été rapporté. Certaines décisions, certains faits restent inexpliqués. Nous avons décidé de les raconter en retenant ce qui était le plus vraisemblable .”



Se laisser emporter par le récit



“Pitcairn, l’île des révoltés du Bounty” n’est pas “une BD explicative, c’est une BD fictionnelle. Il y a beaucoup d’ellipses. On propose aux lecteurs de se laisser emporter par le récit”. Le trio, et en particulier Sébastien Laurier qui est à l’origine de l’aventure, a fait de très nombreuses recherches. Mais les sources restent partielles. Le premier tome démarre avec la mutinerie sur le Bounty et se termine par l’arrivée sur l’île de Pitcairn, neuf mois plus tard. Le tome 2 raconte l’installation et la mise en place “d’un ordre colonial”, il est question de propriété et de politique “ au sens étymologique du terme ”. Le tome 3 s’intitule Révolte, ce qui laisse entrevoir clairement le sujet abordé. Dans le tome 4, pour finir, un navire accoste enfin à Pitcairn où les mutins sont cachés depuis 18 ans. “ On s’interroge alors sur le récit, sur le message que l’on construit, sur ce que l’on va dire au monde de tout ce qui est arrivé ”, commente Sébastien Laurier.



Tout a commencé il y a plus de 15 ans. Sébastien Laurier est alors tombé sur le livre “Pitcairn” de Charles Nordhoff et James Norman Hall. “ Tout de suite, je me suis dit que je voulais en faire une pièce de théâtre ”, explique-t-il. Ancien étudiant en histoire, comédien, metteur en scène Sébastien Laurier a l’habitude de mener des quêtes, et des enquêtes. Il détaille : “ Dans cette histoire, il y a toute l’histoire de l’humanité : Abel et Caïn ; Adam et Eve. On parle de création d’une société, de guerre des sexes. Comment, alors qu’ils avaient tout pour être heureux, qu’ils rêvaient d’une vie libre, cela a-til pu tourner au cauchemar ? ”



Pour mener à bien son projet, Sébastien Laurier a enquêté, fouillé les archives, s’est nourri de diverses sources. Il est venu à Tahiti en 2008. Il était à la recherche d’une voix pour sa pièce de théâtre. “ J’aurais aimé que ce soit Tarita Teriipaia, c’est finalement Maui Adams qui a accepté. ” Lors de ce séjour l’auteur a pu rencontrer des descendants des mutins. La pièce de théâtre intitulée “Mais que sont les révoltés du Boutny devenu” a été jouée en 2009 au théâtre de Suresnes pour la première fois. Il a également rédigé “La Bounty à Pitcairn” qui est paru en 2017 aux éditions Zeraq. Cet ouvrage a obtenu le Prix du livre insulaire à Ouessant, la même année. Sur son site internet, Sébastien Laurier introduit sa création et son ouvrage avec ces mots : le 15 janvier 1790, au fin fond des mers du Sud, Fletcher Christian et huit mutins de la Bounty fuient la Royal Navy. Accompagnés d'hommes et de femmes de Tahiti. Ils s'installent sur une île déserte : Pitcairn. 15 hommes, 12 femmes. Près de vingt ans plus tard, on retrouve leur trace : 23 enfants sont nés, il reste neuf femmes, mais un seul homme. Sur les 14 hommes morts, 13 ont été tués. Que s'est-il passé ? Qu'ont-ils raconté à leurs enfants ?



Peu après, Mark Eacersall, auteur de bandes dessinées, ami de très longue date, s’est à son tour emparé de l’histoire. “ J’ai proposé une série à Glénat avec qui je travaillais depuis peu ”, rapporte Mark Eacersall qui a également intégré à l’équipe le dessinateur Gyula Németh. Le trio aurait dû venir en 2022 en Polynésie. Le séjour a été repoussé à ce mois de juin 2023. Il permettra à coup sûr d’enrichir la rédaction et l’illustration du quatrième et dernier tome. En attendant, Sébastien Laurier, Mark Eacersall et Gyula Németh multiplient les rencontres et les visites. “ On est là pour apprendre .” Ils se réjouissent du séjour passé à Tubuai et des échanges qui pourront avoir lieu samedi matin lors des dédicaces. Passionnés et passionnants, ils aspirent à de riches échanges.



Pratique



Dédicaces le 17 juin à Odyssey de 9 heures à midi. Entrée libre.

Ateliers du 12 au 15 juin au collège de Mataura Tubuai. Conférence tout public le 14 juin à 16 heures, entrée libre et gratuite au Fort George de Tubuai. Elle aura pour thème Tubuai avec la Bounty. “Quels objets d’hier retrouvent une vie aujourd’hui ? Quels regards les Polynésiens portent-ils sur cette histoire ?”, interrogeront les auteurs et l’illustrateur de “Pitcairn, l’île des révoltés du Bounty”.

Visionnage du documentaire Le Fort George de Tubuai réalisé par la Direction générale de l’éducation et des enseignements (DGEE).



Rédigé par Delphine Barrais le Jeudi 15 Juin 2023 à 16:11 | Lu 276 fois