Pirae veut donner une place au vélo

PAPEETE, le 18 juin 2019. Les communes de Papeete et Pirae sont lauréates de l'appel à projets « Vélo et territoires », organisé par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (Ademe). Pirae va ainsi pouvoir financer une étude pour développer l'utilisation du vélo dans sa ville.







Les villes de Papeete et de Pirae font partie des 124 territoires sélectionnés pour le second relevé de l'appel à projets "Vélos et territoires", lancé par l'Etat et l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (Ademe). Cet appel a été lancé en septembre dernier après l'annonce du plan Vélo. Le gouvernement français fixe l'objectif de tripler la part de déplacements du quotidien à vélo d'ici 2024, en passant de 3 à 9 %.



En janvier dernier, le conseil municipal de Pirae a voté une délibération approuvant la réalisation d’une étude de schéma directeur pour la définition d’une politique cyclable à Pirae et son plan de financement. "Cette étude vise à répondre aux problématiques de saturation des réseaux routiers, de santé publique et d'accès aux infrastructures publiques (écoles, hôpital, services administratifs, parc, structures sportives...) par les populations n'ayant pas les moyens d'acquérir un véhicule motorisé", relève le conseil municipal lors de sa séance en janvier dernier.

Grâce à cet appel à projets remporté, la commune de Pirae pourra financer cette étude.



Le coût de cette étude est estimé à 6.1 millions de Fcfp. Elle sera financée à hauteur de 3.78 millions de Fcfp par l'Ademe. Le restant sera pris en charge par la commune de Pirae sur fonds propres (2.3 millions de Fcfp)