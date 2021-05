Pirae toujours en tête, Vénus double Dragon

Tahiti, le 23 mai 2021 – Pirae a corrigé, samedi, Tiare Tahiti sur le score de 11-1 avec notamment un triplé de Benoit Mathon. Un nouveau succès pour les orange qui conservent la tête des playoffs en Ligue 1 après cinq journées. La bonne opération du week-end est pour Vénus qui a dominé Tefana (3-0) pour s'emparer de la deuxième place au classement aux dépens de Dragon, exempté de match ce week-end.



Les journées se succèdent et se ressemblent cette saison en Ligue 1. L'AS Pirae, leader incontesté, a signé, samedi, son quatrième succès en quatre journées de playoffs. Nouvelle victime des orange, l'AS Tiare Tahiti, bien loin du niveau de ces deux dernières saisons où le club de Moorea avait terminé à chaque fois sur le podium de Ligue 1. Les hommes de Naea Bennett n'ont pas fait de détail en s'imposant dans les grandes largeurs sur le score de 11-1. Benoit Mathon a été l'un des principaux artisans de la victoire des champions en titre avec trois buts inscrits au cours de la rencontre. Grâce à cette nouvelle victoire Pirae reste aux commandes de la Ligue 1 et fait un pas de plus vers un nouveau sacre à trois journées de la fin des playoffs.



Vénus nouveau dauphin



Derrière Pirae, l'AS Dragon et l'AS Vénus sont encore à la lutte pour le titre. Le club de Titioro était exempté de match ce week-end, l'occasion parfaite donc pour les coéquipiers de Teaonui Tehau de s'emparer de la deuxième place et de rester au contact du leader. Mais il fallait d'abord s'imposer face à l'AS Tefana au stade de Mahina.



Tauhiti Keck après la demi-heure de jeu a mis Vénus sur des bons rails. Puis les protégés de Samuel Garcia ont géré le rythme de la partie comme ils le font si bien depuis le début des playoffs, avec une nouvelle fois une défense hermétique. Puis Teaonui Tehau est venu inscrire son habituel but avant que Mikael Roche n’inscrive un CSC. Score final 3-0 pour Vénus qui s'est emparé de la deuxième place à deux points de Pirae. Le choc Dragon-Vénus de la prochaine journée des playoffs s'annonce capital pour les deux clubs.



Mataiea et l'Olympic Mahina mènent toujours la danse en playdown



En playdown les leaders sont également sortis victorieux de ce week-end. La surprenante équipe de l'AS Mataiea a signé face à l'AS Arue son quatrième succès en cinq rencontres (3-0). Une nouvelle victoire qui permet aux coéquipiers de Teva Zaveroni de conforter leur deuxième place au classement, derrière l'AS Olympic Mahina. L'OM qui s'est imposé de son côté face à l'AS Excelsior (3-1).



Enfin l'AS Manu Ura a enfoncé un peu plus l'AS JT (4-2), bon dernier de ces playdown avec quatre défaites en cinq matchs disputés.