Pirae souffre mais domine une nouvelle fois Dragon

Tahiti, le 30 avril 2021 – A l'issue d'une rencontre très rythmée, l'AS Pirae est venu à bout de l'AS Dragon sur le score de 3-2 grâce notamment à un doublé de Tamatoa Tetauira. Les orange signent ainsi leur troisième succès en autant de matchs disputés en playoffs et repoussent l'un de leurs sérieux concurrents au titre à cinq points.



Un mois après leur première confrontation de la saison, l'AS Pirae et l'AS Dragon qui survolent la Ligue 1 cette année, se sont retrouvés, vendredi au stade Pater en ouverture de la troisième journée des playoffs. Les orange, leader au classement, avaient l'occasion, en cas de nouveau succès, de repousser leurs adversaires à cinq points. Les protégés d'Efrain Araneda, qui pointaient à deux points de Pirae, pouvaient de leurs côtés s'emparer de la tête s'ils venaient à bout du champion en titre.



Et contrairement à leur première affrontement, ce sont les joueurs de Titioro, bien plus tranchants au milieu de terrain avec Samuel Hnanynine et Rooarii Roo, qui ont eu la maitrise du ballon. Mais c'est bien Pirae qui allait ouvrir le score dès la sixième minute de jeu. Sur un contre mené par Sylvain Graglia, côté gauche, ce dernier a parfaitement servi Raimana Li Fung Kuee, oublié au second poteau. Le Tiki Toa a enchainé ensuite avec un contrôle poitrine et un petit ciseau façon beach soccer pour donner l'avantage à son équipe (1-0).



Une ouverture du score qui n'allait pas perturbé plus que ça les joueurs de Dragon qui ont continué à dicté leur jeu. Et peu avant le quart d'heure de jeu, Samuel Hnanyine de sa patte gauche a trouvé la tête de Rooarii Roo sur un corner (1-1).



Les deux équipes se sont ensuite rendues coup pour coup au cours d'une première période très rythmée. Avec une formation de Dragon maitresse de l'entre-jeu et qui a usé des frappes longue distance, contre une équipe de Pirae qui a procédé en contre avec des situations pour Benoit Mathon. Mais la lumière pour les orange est venu de deux anciens joueurs de Titioro. Peu avant la fin de la première mi-temps Hennel Tehaamoana réussi à déborder son vis-à-vis côté droit et a adressé un centre à Tamatoa Tetauira qui a placé une tête rageuse. 2-1 pour Pirae à la pause.



Attaque-défense pour Dragon



Au retour des vestiaires les deux équipes sont reparties sur les mêmes bases. Dragon toujours dominateur au milieu de terrain et une formation de Pirae qui jouait crânement ses chances en contre. Et c'est une nouvelle fois Tamatoa Tetauira qui allait jouer un mauvais tour à son ancien club. Sur une frappe de Tehotu Gitton, Benjamin Tardivel a repoussé le ballon dans les pieds de Tetauira qui ne s'est pas fait prier pour inscrire son deuxième but de la rencontre cinq minutes après la reprise (3-1).



La partie s'est ensuite équilibrée et les deux entraineurs ont procédé à des changements pour redynamiser leurs formations respectives. Des changements qui ont surtout été payants pour Dragon qui allaient dominer outrageusement le dernier quart d'heure. Et c'est Tutehau Tufariua, d'une superbe reprise de volley du droit à l'entrée de la surface qui a redonné espoirs aux joueurs de Titioro (3-2). Les dix dernières minutes du match se sont ensuite résumées en une attaque-défense pour Dragon qui allait pousser pour égaliser. Mais sans réussite car c'est bien Pirae qui l'a finalement emporté sur le score de 3-2.



Un troisième succès en autant de rencontres qui permet aux orange de repousser à cinq points l'un de leurs sérieux concurrents au titre de champion. Malgré sa défaite Dragon est assuré de conserver sa deuxième place au classement à l'issue de la troisième journée des playoffs. Une troisième journée qui se poursuit, samedi, avec notamment le choc entre l'AS Pueu et l'AS Vénus. La deuxième rencontre de samedi opposera l'AS Tefana et l'AS Central. A noter également les rencontres en playdown, avec l'AS Olympic Mahina, leader, qui tentera de signer une troisième victoire, samedi, face à l'AS JT.