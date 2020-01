Pirae se relance face à l'AS Dragon

Dans les autres matchs de la 11ème journée de Ligue 1, l'AS Vénus s'est imposé vendredi 4-0 face à l'AS JT. Yann Pennquin-Le Bras, Tamatoa Tetauira Ariiura Labaste et l'incontournable Teonui Tehau sont les buteurs pour le club de Mahina qui s'accrochent à sa première place. De son côté l'AS Tiare Tahiti ne baisse pas de régime également. Les hommes de Vetea Terai ont facilement disposé de l'AS Olympic Mahina sur le score de 7-0 avec notamment deux buts du Béninois Bio Odo Chabi. Dans les deux derniers matchs de cette 11ème journée l'AS TAC s'est imposé face à l'AS Central, (3-2) et l'AS Manu Ura a dominé l'AS Tefana (1-0).



Les résultats de la 11ème journée de Ligue 1

AS JT – AS Vénus : 0-4

AS Central Sport – AS TAC : 2-3

AS Tefana – AS Manu Ura : 0-1

AS Olympic Mahina - AS Tiare Tahiti : 0-7

AS Pirae – AS Dragon : 5-2