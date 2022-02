Pirae s'incline face à Al Jazira pour sa première à la Coupe du monde des clubs

Tahiti, le 3 février 2022 - Pirae s'est incliné, jeudi, face à Al Jazira sur le score de 4-1 pour son premier match à la Coupe du monde des clubs, organisés aux Émirats arabes unis. Après une première mi-temps compliquée, les hommes de Naea Bennett ont montré de belles choses au cours de la deuxième période en poussant notamment le défenseur Rabii Mohamed à inscrire un but contre-son-camp.



L'AS Pirae, et le football polynésien en général, avaient rendez-vous, ce jeudi, avec l'histoire. Sur la pelouse du stade Mohammed Bin Zayed, à Abu Dhabi, les orange ont disputé face à Al Jazira leur premier match dans une Coupe du monde des clubs. Sur le papier le champion des Émirats arabes unis partait évidemment largement favori face à une formation tahitienne qui a dû digérer le long voyage vers le Moyen-orient et composer aussi avec les cas de Covid-19 au sein de l'effectif des doubles champions de Ligue 1. Pas une préparation optimale au moment d'aborder le match le plus important de son histoire.



Et la différence de niveau a été notamment flagrante au cours des 45 premières minutes. Dépassés physiquement, techniquement et tactiquement, le capitaine Alvin Tehau et ses camarades ont eu du mal à exister. Plus de 70% de possession de balle, 12 tirs dont 5 frappes cadrées pour les joueurs d'Al Jazira qui ont fait sauter le verrou orange dès la 5e minute avec un but d'Abdul Rahman Al Ameri. Les assauts émiratis se sont ensuite poursuivis avec ensuite des réalisation de Mohamed Alattas, à demi-heure, et de Milos Kosanovic juste avant la pause (3-0). Mais l'addition aurait pu être beaucoup plus lourde pour Pirae avec des buts refusés pour une main et une position de hors-jeu.

Pirae transfiguré en deuxième période Après un premier acte compliqué, les Tahitiens sont revenus avec de biens meilleures intentions en deuxième période grâce notamment à la rentrée de Sylvain Graglia à la place de Yohan Tihoni. Un changement qui a rapidement payé. Sur un pratiquement son premier ballon, Graglia, côté droit, a adressé un centre dégagé maladroitement par Mohamed Rabii dans son propre but (3-1). Un but qui restera dans l'histoire du foot polynésien, comme étant le premier inscrit dans un Mondial des clubs.



Un but qui a ravivé la flamme côté orange. Au milieu de terrain, Teihotu Gitton et Donovan Bourrebare ont été plus conquérants, et les joueurs de orange arrivaient enfin à enchainer des passes et des combinaisons dans le camp adverse. Il aura juste manqué un peu plus de justesse dans les 15 derniers mètres pour permettre à Pirae de revenir au score. L'occasion la plus sérieuse pour Pirae aura été la frappe de Teihotu Gitton à l'entrée de la surface de réparation qui a frôlé le poteau droit des buts d'Al Jazira.



Des joueurs émiratis qui se sont ensuite redonner de l'air après une belle frappe enroulée du pied gauche d'Abdoulay Diaby. Score final 4-1 pour Al Jazira face à une équipe de Pirae qui n'aura pas démérité et qui tombe avec les honneurs.









Rédigé par Désiré Teivao le Jeudi 3 Février 2022 à 08:29 | Lu 382 fois