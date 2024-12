Pirae s'impose face à Dragon dans un match spectaculaire

Tahiti, le 15 décembre 2024 - La 9e journée du championnat de Ligue 1 Vini a offert un beau spectacle entre l'AS Pirae, leader du championnat, et l'AS Dragon, troisième à deux points derrière. Un duel au sommet qui a vu les joueurs de Pirae s'imposer 3-2 dans un match marqué par des conditions de jeu difficiles, avec un terrain détrempé et une pluie intermittente.



Dès la première minute, vendredi soir, l’AS Dragon mettait la pression sur la défense de Pirae avec un débordement du capitaine et meilleur buteur du championnat, Tamatoa Tetauira, sur le côté droit. Son centre ras de terre a traversé la surface, mais Manuarii Hauata, pourtant bien placé, ne parvenait pas à conclure. Même si la pluie s’était arrêtée avant le coup d’envoi, le terrain restait très glissant et difficile pour les deux équipes.



À la 10e minute, l’AS Dragon obtenait un coup franc à 40 mètres légèrement à droite. Le centre était repris de la tête par Shawn Tinirauarii, mais le ballon terminait dans les bras du gardien. Une minute plus tard, une frappe lourde de l’extérieur de la surface par Tamatoa Tetauira filait vers la lucarne, mais le gardien de Pirae réalisait une belle parade.



Pirae prend les devants



Les premières occasions du match étaient à l'avantage de Dragon, mais c'est bien Pirae qui ouvrait le score à la 16e minute. Après une combinaison sur un corner, le capitaine Heimano Bourebare centrait à l'entrée de la surface. Le ballon, repris de la tête par Étienne Tave, se logeait en pleine lucarne, offrant l'avantage à son équipe (1-0).



Malgré deux belles occasions des hommes de Timiona Asen, le coach de Dragon, Pirae continuait de se montrer menaçant. À la 25e, Yohann Tihoni plaçait une frappe puissante de l’entrée de la surface, repoussée en catastrophe par le portier de Dragon, Jonathan Torohia.



À 10 minutes de la mi-temps, les deux équipes s’ouvraient davantage. À la 36e minute, Jonathan Torohia venait faucher un joueur de Pirae dans la surface de réparation. Penalty sifflé et transformé sans trembler par Tehauarii Holozet, qui doublait ainsi l’avantage (2-0).



Mais l’AS Dragon ne baissait pas les bras et réduisait rapidement l’écart. À la 39e, après un centre venu de la droite, le capitaine de Dragon laissait filer le ballon au point de penalty pour Makalu Xowi, qui, d’une frappe croisée du pied droit, marquait et réduisait le score à 2-1. Le match était relancé et, à la 45e minute, l’AS Dragon avait l’occasion d’égaliser lorsque Ariitapu Asen se retrouvait seul face au gardien, mais son tir frôlait le montant des poteaux.



Une deuxième mi-temps sous une pluie battante



Au retour des vestiaires, la pluie reprenait de plus belle, rendant le jeu encore plus difficile. Les erreurs techniques se multipliaient et les joueurs avaient du mal à se trouver. Malgré le temps, les deux équipes continuaient de tenter de produire du jeu. À la 61e minute, une tentative de tir tendu de Dragon était détournée par le gardien de Pirae.



Les fautes se multipliaient en raison du terrain glissant et, à la 67e minute, un ballon anodin dans la surface de Pirae était mal renvoyé par la défense, donnant lieu à un coup franc pour Dragon dans la surface. Belle opportunité mais qui ne donnait malheureusement rien.



C’est à la 75e minute que l’AS Dragon allait finir par égaliser. Rayan Yansse Oue, bien lancé sur son aile gauche, se défaisait de son défenseur avant de frapper puissamment. Le tir passait sous les bras du gardien et terminait au fond des filets (2-2).



Mais Pirae ne laissait pas le temps à Dragon de savourer son égalisation. À la 79e, après une récupération de balle dans la moitié de terrain de l’AS Dragon, Désiré Ngiamba centrait pour Raimana Li Fung Kuee qui frappait au point de penalty et trompait le gardien de Dragon. 3-2 pour l’AS Pirae, qui reprenait l’avantage. “Le match était très compliqué avec un ballon qui fusait. On savait que c’était une très bonne équipe, qui joue beaucoup vers l’avant avec un jeu long, donc on avait décidé de les presser haut et ça a marché”, nous expliquait le jeune et dynamique milieu de terrain de l’AS Pirae, Mathis Lacan, à l’issue du match.



Dans les dix dernières minutes, l’AS Dragon faisait le pressing, cherchant à revenir une nouvelle fois au score. Mais malgré plusieurs tentatives et une belle pression sur les buts de Pirae, les joueurs de Dragon ne parvenaient pas à marquer. “On est frustré du résultat mais pas forcément du contenu. On fait un bon match malgré des conditions difficiles, mais on n’arrive pas à marquer sur nos temps forts en première mi-temps. Malgré ça, on revient à deux partout, mais un match dure 90 minutes et on s’est relâché trop vite”, analysait le coach de Dragon, Timiona Asen.



Au terme de cette rencontre riche en rebondissements et dans des conditions de jeu compliquées, l'AS Pirae s'imposait 3-2 contre l'AS Dragon. Un résultat précieux pour les hommes de Pirae, qui confortent leur place de leader du championnat.



Dans le même temps, l’AS Tefana atomisait l’AS Manu Ura sur un score sans appel de 8 à 2 et reste collé à un petit point du leader Pirae. Samedi, pour la suite et fin de cette 9e journée, l’AS Mira s’est imposée à domicile 2 à 0 face à l’AS Central Sport, tandis que le match qui devait opposer Pueu à Vénus a été annulé et reporté à cause des intempéries.



















