Pirae reste le patron du volley au fenua

Tahiti, le 1er avril 2021 – Le Pirae Volley Club a dominé, jeudi, l'AS Tefana en finale du championnat fédéral. Mise à part un deuxième set disputé, les hommes d'Abel Temarii ont survolé la rencontre remportée sur le score de 3 sets à 0 (25-17, 25-23, 25-18).



Un classique pour la finale du championnat fédéral A de volley-ball. Le Pirae Volley Club et l'AS Tefana qui se sont partagés tous les titres ces dernières années, avaient rendez-vous, jeudi à Pamatai, pour une nouvelle explication au sommet. Preuve de la domination des orange et des jaune, les demi-finales n'ont concerné que les formations A et B de Pirae et de Tefana. Les A ont logiquement dominé les B pour se retrouver donc en finale.



Et Pirae a affiché ses intentions dès les premiers échanges. Une attaque parfaitement au point, des services qui ont mis en difficulté la réception côté Tefana et une défense et des blocks efficaces ont permis aux hommes d'Abel Temarii de rapidement prendre le contrôle de la partie. "Les joueurs ont parfaitement exécuté le plan de jeu que l'on avait établi. Je leur ai dit de viser des joueurs de Tefana qui avaient du mal en réception. Du coup de leurs côtés ils n'ont jamais pu développer leur jeu", a indiqué le coach du PVC. Grâce à ce plan de jeu Pirae a survolé le premier set remporté sur le score de 25-17.



Tefana résiste dans la deuxième manche



Le deuxième acte est reparti sur les mêmes bases que le premier avec une équipe orange qui a rapidement pris jusqu'à quatre points d'avance au score. Tefana, piqué au vif, a ensuite réagi. Tout d'abord avec deux blocks et ensuite avec des attaquants beaucoup mieux servis et revoilà les protégés d'Erwin Manuel revenus à la hauteur de leurs rivaux. Mais les nombreuses fautes au service a finalement coûté la manche à Tefana qui l'a concédé sur le score de 25-23. "Ils nous ont bien bousculé dans le deuxième set et la différence s'est faite au mental. Et en gagnant cette manche on leur a mis un coup au moral", a expliqué Abel Temarii. "Il n'y a rien dire sur cette finale, Pirae a été supérieur dans tous les compartiments du jeu. Mais on aurait mérité quand même de prendre un set", a reconnu de son côté Erwin Manuel.



Et en effet la perte de ce deuxième acte a fait beaucoup de mal aux volleyeurs de Tefana qui ne seront plus en mesure d'inquiéter Pirae dans le dernier acte. Les orange n'avaient plus qu'à dérouler pour remporter le set sur le score de 25-18 et conservé ainsi leur titre de champion. A noter par ailleurs que le PVC a réalisé le doublé cette saison, en étant également titré chez les dames. Les féminines du PVC ont eu raison, lundi, en finale de Tamarii Punaruu.