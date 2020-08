Pirae réorganise son accueil en mairie

La mairie de Pirae a mis en place depuis lundi 17 août toute une série de mesures afin de garantir la sécurité des usagers et des agents municipaux. Ainsi, depuis le 17 août et ce pour une période indéterminée, tous les bureaux de l’État civil (guichet unique, déclaration de décès, cimetière, recensement, élections…) seront ouverts au public de 7h30 à 12 heures uniquement du lundi au vendredi.Par ailleurs, plusieurs bureaux sont fermés depuis le 17 août pour une période indéterminée.Le Bureau des passeports et cartes nationales d’identité est fermé jusqu’à nouvel ordre. Cette fermeture intervient en raison de problèmes techniques rencontrés sur les équipements de dispositif de recueil (DR). Pour constituer leur passeport et carte nationale d’identité, les administrés de Pirae et les usagers sont invités à se rapprocher des mairies les plus proches (Arue-Papeete) équipées de dispositifs de recueil ou à consulter le site www.service-public.fr pour effectuer leurs démarches en ligne.L’annexe de l’état-civil, située à l’hôpital du Taaone est également fermée. Les parents déclarant la naissance de leurs enfants nés à Pirae devront se rendre en mairie le temps de la fermeture de l’annexe.Dans l’objectif de maintenir une continuité du service public, l’accueil des usagers dès l’entrée de la mairie est désormais soumis à un protocole en plusieurs étapes qui vise à protéger autant les usagers que l’ensemble du personnel de mairie, en faisant appliquer les gestes barrières.Ainsi, le public accède par l’entrée située en façade principale de la mairie. L’administré porte son masque, se lave les mains à l’aide des points de distribution de gel dans le hall et de savon dans les toilettes situées au rez-de-jardin.Il s’adresse au bureau d’accueil installé dans le hall en précisant au mieux l’objet de sa démarche en mairie pour être guidé. En fonction de l’affluence des guichets, un agent d’accueil lui remet un ticket et lui demande de patienter dans une zone d’attente avant d’être appelé pour rejoindre le bureau/guichet souhaité.