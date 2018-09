Pirae relance ses opérations "Pirae 'oire mā"

PIRAE, le 31 août 2018 - Deux actions sont programmées pour les prochaines semaines. La première, "Je débarrasse mon quartier" se tiendra du 17 au 21 septembre, et la seconde opération est "Ia vai mā noa o Pirae", prévue du 26 au 24 octobre.



L'environnement sera au cœur des actions de la commune de Pirae, ces prochaines semaines.



Deux actions sont ainsi programmées. La première " Je débarrasse mon quartier " se fera du 17 au 21 septembre, à partir de 8 heures.



Cette première opération consistera aussi bien, à récolter les déchets encombrants qu'à nettoyer les quartiers prioritaires volontaires (voir ci-dessous le planning par quartier).



" Tous les administrés de Pirae qui le souhaitent pourront déposer leurs encombrants, triés, dans une benne disposée chaque jour à un endroit spécifique durant toute l’opération ", informe la commune.



Deuxième action, " Ia vai mā noa o Pirae ", "le jeu concours de collecte des déchets recyclables pour promouvoir le tri et sensibiliser nos associations", indique un communiqué.



Ce défi se fera du 26 septembre au 24 octobre, il sera mis en place pour les associations et les administrés de Pirae. Une réunion avec les associations est prévue le 10 septembre à 17h30, dans la salle polyvalente de la mairie.