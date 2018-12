Pirae prépare sa mini parade de Noël

PIRAE, le 20 décembre 2018 - Dans le cadre des festivités de fin d’année, la Fédération Te Ui Hotu Rau No Pare Nui qui regroupe près de 25 associations de quartiers de la ville de Pirae, organise sa mini parade de Noël ce samedi soir sur l’Avenue Ariipaea Pomare vers les jardins de la mairie de Pirae.



Après avoir assisté demain à la parade de Vaimalama Chaves, notre Miss Tahiti élue Miss France il y a quelques jours, vous pourrez vous rendre du côté de Pirae pour suivre la mini parade de Noël organisée par la Fédération Te Ui Hotu Rau No Pare Nui. Cette dernière regroupe près de 25 associations de quartiers de la ville de Pirae.



Au programme, une mini-parade pour découvrir en famille les danses et le char décoré par les quartiers de Pirae. Il s’agit d’un défilé avec des danses et des sourires des enfants qui ont travaillé pour ce spectacle.



Un char décoré et escorté par les quartiers de Pirae ouvrira le parcours des petits lutins défini entre le stade Fautaua et la mairie de Pirae sur la voie de circulation. Lors de ce parcours un temps d’arrêt est prévu pour permettre la chorégraphie des zones, sur un “jingle” spécialement composé pour cette édition. Le thème générique choisi par les quartiers participants est "Le Monde merveilleux de Noël".



Cet évènement populaire vise principalement à favoriser les liens et la cohésion entre les quartiers de Pirae. En cette période de festivités, cette animation permet aux familles de se retrouver autour des valeurs de partage de Noël.