Pirae prend le meilleur sur Vénus, Dragon garde le rythme

Tahiti, le 8 novembre 2020 - L'AS Pirae, leader du championnat, a remporté samedi au stade Pater le choc de cette 5ème journée de Ligue 1, en venant à bout de l'AS Vénus (5-3), grâce notamment à un triplé de Gervais Chan Kat. L'AS Dragon, dauphin des orange, a de son côté facilement disposé de l'AS Arue (5-1) et reste ainsi au contact du leader.



Le champion a tenu son rang. Opposé à l'AS Vénus samedi pour le compte de la 5ème journée de Ligue 1, l'AS Pirae a rendu un copie presque parfaite, face à l'un des sérieux prétendants au titre cette saison, et actuel troisième au classement. Une copie presque parfaite car pendant près d'une heure les hommes de Naea Bennett ont été clairement au-dessus de leurs adversaires, avant de dangereusement lever le pied dans les vingt dernières minutes de jeu.



Mais avant les coéquipiers du capitaine Li Fung Kuee s'étaient assurés une belle avance au score. Le festival orange a débuté dès la deuxième minute de jeu sur leur première incursion dans le camp adverse. A la suite d'un mouvement initié côté gauche par Heirauarii Salem, et conclut par une tête de Gervais Chan Kat, Pirae ouvrait la marque (1-0).



Complètement dominé dans l'entre-jeu, les bleu de Vénus ont pris définitivement l'eau avant la demi-heure de jeu. Sur un nouveau mouvement côté gauche, Raimana Li Fung a envoyé un centre tir, dévié par Chan Kat, oublié au second poteau (2-0). Ce dernier s'est par la suite offert le coup du chapeau, sur une belle frappe croisée (3-0). Très facile, Pirae a ensuite commis une grossière erreur avant le retour au vestiaire. Sur une passe en retrait d'Alvin Tehau, Quentien Bauliera complètement raté sa relance et a vu le ballon filer au fond des filets. Un but inespéré pour Teaonui Tehau et consort qui se retrouvait mené que de deux buts à la pause (3-1).



Mais au retour des vestiaires, Pirae allait tuer le match par l'intermédiaire de Benoit Mathon. D'abord sur un pénalty (4-1), puis l'ancien attaquant était à la conclusion d'un mouvement collectif bien orchestré par Lorenzo Tehau (5-1). Pendant donc près d'une heure Vénus n'a quasiment pas existé. Cependant dans le dernier quart d'heure de jeu, à l'orgueil et au talent, les hommes de Samuel Garcia ont réussi à inscrire deux buts, par l'intermédiaire de l'inévitable Teaonui Tehau et de Marama Amau. Mais le réveil est trop tardif pour espérer revenir à la marque. Score finale 5-3 pour Pirae qui signait son quatrième succès en cinq rencontres lui permettant ainsi de conserver sa place de leader de Ligue 1. Vénus de pour sa part, avec un match de retard, perdait déjà de précieux points dans la course au titre.



Dragon dans le rythme de Pirae, Tiare Tahiti à la relance



Une course au titre à laquelle se mêle l'AS Dragon, dauphin de Pirae, et l'AS Tiare Tahiti, cinquième du championnat. Le club de Titioro était opposé samedi à l'AS Arue, promue cette saison en Ligue 1. Les hommes d'Efrain Araneda, après avoir concédé le match nul face à l'AS Central lors de la précédente journée, n'ont pas fait de détails et se sont imposés sur le score fleuve de 5-1, avec cinq buteurs différents. Dragon reste ainsi collé aux basques de Pirae.



Le club de Moorea de son côté recevait à Moorea au stade de Afareaitu, l'AS Mataiea, autre petit Poucet de Ligue 1. Les Vert en ont profité pour se remettre en confiance, après une défaite face à l'AS Central et un match nul face à l'AS JT, en dominant dans les grandes largeurs les joueurs de Teva i Uta 8-1, avec là aussi un triplé signé Manarii Porlier. Une victoire qui permet à Vatea Terai et à ses hommes de revenir à égalité de points avec Vénus, troisième.



Tefana signe son premier succès sur sa nouvelle pelouse



Une 5ème journée de Ligue 1, qui était également marquée par l'inauguration de la nouvelle pelouse synthétique de l'AS Tefana à Puurai. Et pour marquer le coup, les Jaune et Vert de Faa'a se sont imposés avec la manière face à l'AS Excelsior, avant-dernier de Ligue 1, sur le score de 5-0. Heealii Amaru a notamment inscrit un doublé. Grâce à ce succès Tefana remonte provisoirement à la sixième place.



Une 5ème journée de Ligue 1 qui se poursuit dimanche. L'AS Central et l'AS Pueu, les deux belles surprises de cette saison, ont ainsi rendez-vous à Pater. L'AS Manu Ura et l'AS JT clôtureront les débats à Paea.