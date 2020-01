Pirae monte sur le podium de la Ligue 1

A la 26ème minute Shawn Tinirauarii, de l'AS Pirae, réussit à tromper le gardien adverse et ouvre le score pour son équipe (1-0). Dans la foulée, à la 32ème minute, Tiare Tahiti est réduit à dix suite à l'expulsion pour un deuxième carton jaune de Nick Tauotaha.



C'est en deuxième mi-temps que les Oranges vont mettre à profit leur supériorité numérique. Ariihau Teriitau (50') et Gervais Chan-Kat (53') ont rapidement fait le break pour Pirae (3-0). Sandro Tau avec un doublé et Raimana Li Fung Kuee ont ensuite clôturé la marque pour leur équipe. Score finale : 6-0 pour l'AS Pirae qui remontent sur le podium de la Ligue 1 avant la 1ère journée de la phase retour qui débute ce week-end.



A noter que dans l'autre match en retard de la 5ème journée de la phase aller, l'AS Manu Ura et l'AS JT se sont neutralisés (1-1).