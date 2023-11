Pirae méritait mieux face à Saint-Méziéry en Coupe de France

Tahiti, le 19 novembre 2023 - Si l'AS Pirae s'est incliné 1-0, ce samedi, au 7e tour de la Coupe de France face au FC Saint-Méziéry, les orange pourront nourrir des regrets au vue notamment d'une première période très aboutie.



L'AS Pirae disputait ce samedi, dans le département de l'Aube, face au FC Saint-Méziéry son 11e match de Coupe de France. Et les orange devront encore patienter pour rejoindre dans la légende Central, Dragon et Tefana, les trois seuls clubs tahitiens vainqueurs d’un match dans la doyenne des compétitions de football dans l'Hexagone. Sous une pluie fine et par 10 degrés, Alvin Tehau et ses partenaires se sont inclinés sur la plus petite des marges (1-0). Mais au vue notamment de leur première période, les joueurs polynésiens pourront nourrir des regrets.



Mise à part les cinq premières minutes, où les protégés de Hiro Labaste et de Maheanuu Gatien ont concédé un pénalty (3e), raté par Lenny Radais, le orange ont été globalement supérieurs à leurs hôtes dans le jeu. Entre la 16e et la 23e minute les joueurs de Pirae se procuraient de belles occasions, mais ils se sont heurtés à chaque fois au solide gardien aubois, Dylan Blanchet. Et c'est contre le cours du jeu que le FC Saint-Méziéry a ouvert le score. A la demi-heure, sur un contre, Aurélien Daval trouvait Lenny Radais qui se rattrapait bien après son pénalty raté en début de match.







"Je pense que l'on a été à la hauteur"



Apparement touchés par ce but et pas complètement remis du décalage horaire, les orange ont eu beaucoup plus de mal à dérouler leur jeu en deuxième période. Les Tahitiens ont aussi eu à faire face à une formation auboise bien regroupée devant son but et à un terrain très gras. Plus rien donc ne sera marquée malgré quelques grosses situations en fin de match pour Saint-Méziéry.



"Je pense que l'on a été à la hauteur de la rencontre", a indiqué Maheanuu Gatien à l'issue de la rencontre. "Les garçons n'étaient pas vraiment impressionnés par l'équipe qu'ils avaient en face. On est arrivé il y a une semaine en Frace et je crois aussi que nos joueurs n'ont pas encoredigérer le décalage horaire. Mais ils ont quand même tout donné sur le terrain et je suis fier d'eux."



Retour désormais au fenua pour Pirae qui reprendra les affaires courantes en Ligue 1 le 11 décembre face à Papenoo.