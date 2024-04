Pirae leader des playoffs de Ligue 1

Tahiti, le 9 avril 2024- Le calendrier des playoffs de Ligue 1 s’est mis en partie à jour lundi soir au stade Pater avec la rencontre Pirae-Dragon reportée lors de la 1re journée. Pirae s’est imposé 5-4, un succès qui permet aux joueurs de Vatea Terai de prendre la tête des playoffs.



La hiérarchie des playoffs de Ligue 1 prend doucement une tournure qui limite le nombre de candidats potentiels au titre, même si le championnat est loin d’être fini. Mais à ce jour, Pirae paraît en position favorable et Tefana s’impose comme son principal adversaire pour le sacre. Seul Vénus pourrait troubler le duel entre Pirae et Tefana mais avec un maximum de réussite dans les rencontres à venir et en comptant sur des faux-pas de ses deux concurrents.



Et cela n’a pas été le cas de Pirae lundi soir, mais le succès des orange aura été plus compliqué que prévu. Large vainqueur (6-1) de Dragon lors de la 6e journée des playoffs le 7 mars, Pirae ne semblait pas devoir être inquièté par l’équipe de Titioro lundi soir. Mais le scénario n’aura pas été celui envisagé, Pirae s’imposant certes au final mais au terme d’une rencontre prolifique en buts des deux côtés et à rebondissements.

Un double affrontement Pirae-Tefana pour le sacre



Sandro Tau ouvre le score (1-0) dès la 4e minute du match et met Pirae sur la voie d’un facile succès, mais Dragon revient à la marque sur un but de Roonui Tinirauarii à la 18e minute (1-1). À la demi-heure de jeu, Patrick Tepa (32e), l’homme à tout faire de Pirae qui avait remplacé François Decoret dans les buts lors de la huitième de finale de la Coupe de Polynésie la semaine précédente, et Sandro Tau (35e) redonnent de l’air (3-1) à leurs couleurs au score, lequel n’évolue plus jusqu’au repos. Mais le Dragon de lundi soir a un mental plus solide que le 7 mars et égalise (3-3) en deux minutes aux 55e et 57e minutes par Rayan Oue et Fetu Tehaamoana. Et Dragon se retrouve même en situation plutôt favorable à la 68e minute quand Pirae doit continuer à dix suite à l’expulsion de Haumau Tanetoa pour un deuxième carton jaune. Mais les orange ont aussi du caractère et malgré leur infériorité numérique, ils portent la marque à 5-3 avec des buts de Désiré Ngiamba (72e) et Ariiura Labaste (81e). Nouveau rebondisement à la 87e minute lorsque Roonui Tinirauarii ramène Dragon à 5-4. Pirae parvient néanmoins à préserver son succès et marque des points précieux dans la course au titre.



Il est probable que le sacre se jouera lors du double affrontement Pirae-Tefana le 18 avril à Pater lors de 9e journée et le 29 avril au stade Louis-Ganivet en match en retard de la 4e journée.



Patrice Bastian

Résultats et classement

PLAYOFFS

*Match en retard 1re journée

• Lundi

- Pirae-Dragon 5-4



Équipes Pt M J Diff

1. Pirae 20 5 13

2. Tefana 17 5 17

3. Vénus 16 6 2

4. Dragon 11 5 -1

5. Central 11 6 -17

6. Punaruu 8 7 -14

Rédigé par Patrice Bastian le Mardi 9 Avril 2024 à 17:23