Pirae et Tefana ont bien préparé la Ligue des Champions OFC

Tahiti, le 9 mars 2024 - Pirae et Tefana seront opposés en match de barrage aller et retour qualificatifs à la phase finale de la Ligue des Champions OFC mardi et vendredi à Pater. Tous deux ont bien préparé leur double affrontement en s’imposant jeudi soir lors de la 6e journée des playoffs de Ligue 1 : Pirae largement (6-1) face à Dragon à Pater ; Tefana en allant gagner (3-0) sur le terrain de Punaruu. Central et Vénus se sont quittés sur un nul (3-3).



Sérieux test proposé à Pirae jeudi soir à Pater à cinq jours du barrage aller de la Ligue des Champions OFC contre Tefana : son adversaire du jour Dragon n’avait rien d’un faire-valoir même si les deux clubs se sont rencontrés en barrage OFC en 2023 et que Pirae l’avait nettement emporté (2-0 et 7-3). Les orange ont passé le test avec succès en s’imposant 6-1. Néanmoins le score ne reflétait pas la physionomie de la partie même si le succès de Pirae est mérité. Mais Dragon a offert une opposition bien plus consistante que ne le laisse supposer le score final.



Après son succès (2-0) chez le leader Vénus la semaine précédente pour ses débuts en playoffs, l’équipe de Pirae a confirmé jeudi soir qu’elle évolue à un niveau qui doit inquiéter ses principaux adversaires dans la course au titre. Le match des orange a bien débuté avec un avantage confortable (2-0) après 19 minutes de jeu : un pénalty (12e) de Ariiura Labaste ; Patrick Tepa a ensuite doublé la mise de la tête au premier poteau sur un corner de Raimana Li Fung Kuee. Dragon va toutefois réagir et également se procurer des occasions, mais pas toujours bien inspirées dans la finition ou butant sur un François Decoret décisif contraignant la formation de Titioro à ne pas trouver pas l’ouverture. Après une légère baisse de régime, Pirae a fini plus fort sans que le score n’évolue.



Dragon a, dès le début de deuxième période, pris le match à son compte. Mais sur la première incursion de Pirae dans le camp de Dragon à la 50e minute et après un beau mouvement collectif, Heirauarii Salem – rentré à la mi-temps – devait battre Tardivel d’une frappe tendue des 16 mètres (3-0). Le match a ensuite été équilibré territorialement et Dragon est enfin parvenu à marquer à la 78e minute sur un tir de Rayan Oue lancé en profondeur. Mais Sandro Tau rentré à la 75e minute a réussi à donner de l’ampleur au score en marquant à trois reprises (81e, 89e, 90e +1) pour porter le score final à 6-1.



Un résultat sévère pour Dragon au vu de la physionomie du match, mais la réussite a été maximale d’un côté et trop faible de l’autre. Et puis Pirae a une profondeur de banc de grande qualité ce qui lui permet de faire tourner l’effectif, Heirauarii Salem et Sandro Tau en étant une illustration jeudi soir.

Les Tefana également convaincants



Dernière revue d’effectif également pour Tefana du côté de Punaruu avant les échéances de mardi et vendredi et l’équipe de Sébastien Labayen a également convaincu. Face à une équipe de Punaruu bien en jambe et qui a mis du rythme dans la rencontre, Tefana a bien maîtrisé les débats tandis que son coach faisait tourner pour que tout le groupe reste concentré, d’autant que la rencontre a été intense. Tefana a ouvert le score par Tauatua Lucas dans les arrêts de jeu de la première mi-temps, un moment toujours important psychologiquement. Ça n’a toutefois pas démoralisé Punaruu qui a continué à produire du jeu dans une deuxième période très intéressante car Tefana jouait aussi vers l’avant. Mais c’est sur deux coups de pied arrêtés que le champion en titre va faire la différence, Tehotu Gitton marquant à la 58e puis à la 73e minute. À 3-0, l’équipe de Tefana a tranquillement géré la fin de match et signé un succès qui l’a rapprochée du leader Vénus.



Car la formation de Mahina n’a pu faire mieux qu’un nul (3-3) vendredi soir à Pater. Vénus a pourtant mené 2-0 après 9 minutes avec des buts de Tauhiti Keck (2e) et Teaonui Tehau (9e) face à une équipe qui devait douter suite au 11-0 encaissé face à Tefana la semaine précédente. Mais Central a su rebondir en égalisant (2-2) avant la mi-temps par Jess Horoi (39e) et William Voirin (45e). Coup dur, toutefois, pour Central dès la reprise avec l’expulsion de Maitere Tanerii (48e). En supériorité numérique, Vénus reprenait logiquement l’avantage par Tauhiti Keck (71e) mais Central faisait décidément preuve de résilience en égalisant à nouveau cinq minutes plus tard par son meilleur buteur Makalu Xowi. Le score n’évoluait plus et Vénus a peut-être perdu deux points important dans la course au titre.



En play-down, Pueu, qui a pris rang de leader, s’est imposé (4-0) sur le terrain de l’Olympic Mahina vendredi soir. À la même heure à Pater, les Jeunes Tahitiens ont obtenu un nul (4-4) encourageant contre Taiarapu, mais ils peuvent quand même nourrir des regrets car si Taiarapu a ouvert le score par Tutehau Tefaiura (11e), JT menait 4-1 au repos grâce à Herehaunui Ferrand (12e) et un triplé de Rainui Tze-Yu (30e, 32e, 42e). L’équipe de Narii Ader a subi en deuxième période et n’est pas parvenu à préserver son large avantage, Tefaiura marquant à la 49e minute, Mauna Teikituhaahaa à la 79e minute, Tutehau Tefaiura également auteur d’un triplé égalisant dans les arrêts de jeu (90e+4). Temanava s’est imposé (4-3) en fin de match à Papenoo après avoir été mené 3-2 à l’heure de jeu et est bien calé dans le trio de tête.



Patrice Bastian

Résultats et classement



PLAY-OFFS

Dragon-Pirae 1-6

Punaruu-Tefana 0-3

Central-Vénus 3-3



# Équipes Pt M J Diff

1 Vénus 15 5 4

2 Tefana 13 4 15

3 Pirae 8 2 7

4 Punaruu 6 5 -9

5 Central 6 4 -14

6 Dragon 5 2 -3





PLAYS-DOWNS

OM-Pueu 0-4

Taiarapu-JT 4-4

Papenoo-Temanava 2-3



# Équipes Pts MJ Diff

1 Pueu 21 6 13

2 Taiarapu 19 6 13

3 Temanava 18 6 8

4 JT 14 6 -4

5 Papenoo 9 6 -14

6 OM 7 6 -16

Rédigé par Patrice Bastian le Dimanche 10 Mars 2024 à 10:47 | Lu 140 fois