Pirae en Ligue des champions

Heifara Deane, coach de l’équipe de Pirae, coach adjoint des Aito Arii :



Quels sont vos objectifs ?



"L’objectif, c’est de continuer à faire de bons résultats avec le nouvel effectif puisqu’on perd cinq joueurs titulaires par rapport à l’année dernière. Ce n’est pas évident avec le travail, les problèmes familiaux, scolaires ou autres. On se prépare également pour la première édition de la Ligue des champions OFC prévue à Auckland début décembre, un déplacement qui fait suite à notre première place en championnat la dernière saison. On essayera aussi de bien faire lors du Festival des îles puisque l’année dernière on était arrivés en finale."



Quelques mots sur votre effectif ?



"Nos joueurs sont issus de quartiers défavorisés, sortir à l’extérieur jouer à un autre niveau, c’est très bien pour eux. Notre sélection a terminé à la troisième place des dernières qualificatives pour la Coupe du monde, c’est plutôt encourageant pour nos jeunes. Dans notre effectif actuel, on a au moins six à sept joueurs expérimentés que l’on a complété avec de nouveaux jeunes inexpérimentés, mais cela va venir."