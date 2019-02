Pirae dresse le bilan de ses actions en matière de sécurité

Il s’agit là d’une des clés en faveur de la prévention partenariale qui se construit dans le cadre d’un réseau de confiance, c’est une coopération qui prend forme au niveau stratégique et opérationnel. C’est au sein de ce Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance que le pilotage de la politique communale de prévention de la délinquance s’exerce, sur la base d’un programme de travail et de collaboration partagée.Ensemble, les partenaires élaborent un plan local d’actions de prévention intégrant les orientations prioritaires déclinées sur le plan opérationnel dans le but de toucher les publics et d’améliorer la tranquillité publique.C’est dans ce contexte que s’inscrit cette séance plénière,organisée une fois par an. Elle se fera en présence du Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance de la commune présidée par le maire,en présence de René Bidal, haut-commissaire de la République en Polynésie française, de Hervé Leroy, procureur de la République auprès du tribunal de première instance de Papeete, des conseillers municipaux, des institutions et organismes publics et privés concernés, des directeurs des établissements scolaires, des représentants des associations et des confessions religieuses de Pirae.Ce jeudi matin, il s’agit pour cette rencontre des partenaires du CLSPD de Pirae de dresser le bilan des actions 2018 et de présenter les perspectives 2019 pour optimiser cette collaboration en matière de prévention de la délinquance sur le territoire de Pirae. Et le bilan est plutôt positif,puisqu'en 2018, il y a eu un vrai travail de partenariat entre la commune et les services du Pays et de l'État, notamment dans le partage des informations.

