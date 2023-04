Pirae domine une nouvelle fois Dragon

Tahiti, le 16 avril 2023 - Pirae a remporté, samedi, le choc de la 4e journée des playoffs de Ligue 1 en dominant Dragon sur le score de 3-1. Benoit Mathon a notamment inscrit un doublé pour les orange qui prennent la tête du classement des playoffs. Après son succès face à Temanava, Tamarii Punaruu a pris la deuxième place devant Dragon. Tefana et Vénus pointent pour leur part à cinq points du leader.



Raimoana Bennett et ses joueurs de Pirae semblent tenir la formule pour venir à bout de Dragon, leader des playoffs avant la 4e journée qui s'est jouée ce week-end. Après avoir dominé la formation de Titioro en février dernier lors du barrage d'accès à la Ligue des champions de l'OFC, les triples champions en titre de Ligue 1 ont de nouveau pris le meilleur ce samedi sur les protégés d'Efrain Araneda. Une belle victoire 3-1 de Pirae qui reprend la tête du classement des playoffs grâce à ce succès.



Du rythme et de l'intensité de bout en bout



Si les orange retiendront la victoire avant tout, de son banc, Raimona Bennett a surement dû apprécier sur le contenu du match et la prestation livrée par ses joueurs. Car samedi soir à Pater il y a eu du rythme et beaucoup de jeu proposé par les deux équipes. Si Dragon a eu la possession du ballon, les joueurs de Pirae ont eux procédé en contre en comptant notamment sur la vitesse du Belge Désiré Ngiamba sur son côté droit. Ce plan de jeu a payé dès la 3e minute, lorsque Ngiamba faussait compagnie à Tainui Lehartel, son centre dans la foulée a été mal renvoyé et a profité à Benoît Mathon qui ouvrait la marque (1-0, 3e).



Raimana Li Fung Kuee et ses partenaires de Dragon ont réagi par l'intermédiaire du meilleur buteur de Ligue 1, Roonui Tinirauarii, et de Tevairoa Tehuritaua mais ces derniers ont tous les deux manqué de réussite face au but gardé par François Décoret. Mais à force d'insister, les joueurs de Titioro allaient se voir offrir une belle opportunité pour égaliser lorsqu'une main de Nick Tauotaha était sifflée dans la surface à la demi-heure. Tinirauarii transformait la sanction, sauf que l'arbitre a décidé de faire retirer le penalty, à cause de joueurs rentrés trop vite au moment du tir. Une deuxième tentative qui sera stoppée par Décoret. A la pause Pirae s'en sortait plutôt bien.



Mais au retour des vestiaires, Dragon allait égaliser grâce à François Mu (1-1, 52e). Les deux formations se sont ensuite neutralisées pendant vingt minutes avant un dernier quart d'heure de folie. Teihotu Gitton d'abord, sur un coup-franc vicieux, redonnait l'avantage à Pirae (2-1, 70e). Puis Benoît Mathon, pour un doublé et à la limite du hors-jeu, allait faire le break pour les orange (3-1, 78e). Dragon allait pousser dans les dernières minutes et les hommes d'Efrain Araneda pensaient tenir un deuxième pénalty après une main flagrante de Matatia Paama dans sa surface. Une main flagrante pour une bonne partie du stade Pater mais pas pour l'arbitre de la rencontre et son adjoint. Une non-décision lourde de conséquence pour Dragon qui s'inclinait donc 3-1 face à Pirae.



Les orange qui prennent la tête du classement des playoffs avec 13 points. Dragon pour sa part recule à la troisième place derrière Tamarii Punaruu. Les joueurs de la côte-ouest qui se sont imposés, samedi à Moorea, face à Temanva sur le score de 2-1. Et vendredi, Tefana et Vénus se sont neutralisés sur le score de 2-2. Les formations de Faa'a et de Mahina qui pointent toutes les deux à cinq points du leader Pirae.



Central poursuit sa série en playdown



En playdown, Central a signé, samedi, une quatrième victoire en autant de match. Les joueurs de la Capitale ont dominé ce week-end le Taiarapu FC sur le score de 7-5. Les rouges et noirs de Papeete occupent donc le fauteuil de leader en playdown et sont bien partis pour conserver leur place en Ligue 1. Derrière Central, Pueu occupe la deuxième place après son match nul face à JT (0-0). Et dans la dernière rencontre du week-end, Excelsior et l'Olympic Mahina se sont également quittés sur un match nul (1-1).