Pirae domine Vénus et s'offre le Trophée des champions

Tahiti, le 23 octobre 2021 – Pirae s'est offert, ce samedi, son premier titre de la saison. Les orange ont dominé Vénus dans le match du Trophée des champions sur le score de 5-3, avec notamment des doublés de Teihotu Gitton et de Benoit Mathon.



À deux semaines du coup d'envoi de la prochaine saison de Ligue 1, Pirae, champion en titre, et Vénus, vainqueur de la Coupe de Polynésie, avaient rendez-vous, samedi, au stade Pater, pour le Trophée des champions. Si les orange ont enregistré les départs de Raimana Li Fung Kuee et de Gervais Chan-Kat, tous les deux partis vers Dragon au cours de l'intersaison, l'équipe alignée, samedi, par Naea Bennett avaient encore fier allure avec les titularisations dans le onze de départ de Yohann Tihoni, Matatia Paama ou encore de Heimano Bourebare.



Et à deux semaines de la reprise officielle, le champion en titre est déjà bien en jambes. Au cours des 90 minutes les protégés de Samuel Garcia, qui rateront eux la reprise du championnat pour jouer le 7e tour de la Coupe de France, ont en fait les frais. Pris par le pressing incessant des orange, la bande à Teaonui Tehau a eu beaucoup de mal a existé et c'est logiquement qu'ils ont craqué une première fois après le quart d'heure de jeu. Sandro Tau, tout juste rentré en jeu à la place de Sylvain Graglia, a été à la conclusion d'un jolie mouvement collectif initié par Heimano Bourebare (1-0).



Vénus a bien réagi par l'intermédiaire de Terai Bremond et de Teaonui Tehau, mais à la demi-heure, c'est Teihotu Gitton qui allait doublé la marque pour Pirae, sur une belle frappe à 25 mètres des cages (2-0). Mais contre le cours du jeu, l'inévitable Teaonui Tehau, allait ramener Vénus dans le match juste avant la mi-temps grâce à un pénalty (2-1).



Gitton très longue distance



Au retour des vestiaires, Pirae allait refaire le break grâce à Benoit Mathon (3-1). Puis Teihotu Gitton est de nouveau sorti de sa boite. De sa moité de terrain, l'intéressé, qui a vu le portier de Vénus, Teave Teamotuaitau, trop avancé, a décoché un superbe lob de près de 60 mètres et envoyé le ballon au fond des filets (4-1).



Mais s'il y a bien une qualité que l'on doit reconnaître aux joueurs de Mahina, c'est leur combativité à toute épreuve. A vingt minutes du terme, Teaonui Tehau allait réduire l'écart (4-2) mais Benoit Mathon lui a répondu dans la foulée pour toujours assurer un matelas à Pirae (5-2). Puis dans le temps additionnel, Terai Bremond allait réduire de nouveau l'écart pour Vénus (5-3). Mais un réveil trop tardif pour les joueurs de Mahina qui ont du concéder la défaite. Pirae de son côté s'est offert son premier titre de cette nouvelle saison et annonce déjà la couleur.

Rédigé par Désiré Teivao le Samedi 23 Octobre 2021 à 19:38